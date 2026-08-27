Conoce los mejores peinados de los 80; serán tendencia en el final de verano 2026

Con las tendencias del verano atrayendo sus últimas corrientes en todos los sentidos, esta efervescencia por el pasado, especialmente por lo que se hizo en la década de los 80, anuncia que volverá para finales de agosto y casi todo septiembre. Por eso aquí se destacan los 3 cortes más ochenteros y sus peinados llenos de vida, rebeldía y un estilo bastante particular.

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¿Cuáles son los mejores peinados de los 80 para usar este 2026?

Con el cierre de la temporada veraniega, se induce un ataque de melenas alborotadas, poca producción y total soltura para recibir el otoño 2026. Y aquí, como siempre, se te anima a buscar el estilo que mejor te acomode, el que más te guste y que lo apliques conforme a tus deseos. He aquí unas pocas ideas de peinados de los 80 que te pueden convencer.

Peinado con las puntas hacia afuera

Para pensar en alguien que usaba este tipo de estilo de peinados puedes remontarte hasta la princesa de Gales, quien dejó un legado siempre fue muy característico con su cabello. Muchos dirían que es muy sobrio, pero serviría para quienes buscan un estilo más tranquilo con algo más de control que otros estilos. Esta propuesta habla de un volumen controlado y flequillo de lado. Aunque sí se levantaba desde la coronilla, siempre dio un mensaje de frescura y suavidad juvenil.

Peinado con rizos desordenados

Sin lugar a dudas Julia Roberts es una referencia bastante conocida por las demás personas, situación que permite a todos regresar a ese sentido de jovialidad y rebeldía característico de peinados “desfachatados” sin un rigor.... donde cada cabello debe quedar sujeto. Su desorden en los rizos puede lograrse al aplicar un poco de mousse o espuma de volumen. La intención es crear ondas definidas desde la raíz, las cuales se pueden lograr con una tenacilla de peluquería.

Peinado medio recogido pero esponjado

Este estilo era muy característico de los grupos musicales que destacaron en México. Las mujeres tenían el pelo totalmente alborotado, pero con una recolección no tan severa del fleco delantero que además se hacía ver y presumir. Sería bueno probar con un medio recogido alto, en el que el resto del cabello y el flequillo se vislumbran crespos. Si quieres alcanzar un volumen importante, cepilla de abajo hacia arriba y al final recoge la parte superior de tu melena en una medio coleta.