Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal, CONFIRMA su embarazo con IMPACTANTE fotografía: “El secreto que ya no era tan secreto”

Es oficial, este jueves 27 de agosto el mundo del espectáculo quedó impactado luego de que la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melanie Carmona, anunciará que está embarazada a través de su cuenta de instagram con una fotografía muy peculiar que ha cautivado a todo su público. Esta noticia se confirma luego de rumores ya que de manera previa esta información había sido difundida, sin embargo es hasta este momento que la hijamayor de la interpréte de "Ay Papasito" revelara que oficialmente se convertirá en madre. Actualmente la publicación en redes ya alcanza 59 mil "me gusta" y más de 800 comentarios por parte de sus seguidores.

¿Cómo anunció Melanie Carmona su embarazo?

La hija de Alicia Villarreal confirmó que será madre a través de una fotografía con tonos sepia en donde lució un vestido blanco de cuello alto y con espalda descubierta. En la imagen se puede observar el vientre de la hija de Arturo Carmona, misma que con su mano derecha toca su vientre. La publicación etsuvo acompañada de la descripción "El secreto que ya no era tan secreto". Por otro lado, dicho post estuvo acompañado de la canción Ethereal en su versión Live Strings.

Por su parte, las felicitaciones han sido muchas, desde fans hasta amigas como Mía Rubin, cantante que le expresó sus felicitaciones y por su puesto figuras tan importantes como su padre, mismo que escribió "Serás la mami más hermosa del planeta!! Me llenas el corazón, eres la extensión del amor, Te Amo mi niña!". Si bien, la expareja de Alicia Villarreal había dado a conocer la noticia, su hija lo negó, sin embargo es hasta este momento que lo ha confirmado. Respecto a "La güerita consentida", la cantante no se ha pronunciado ante la noticia; sin embargo antes de que Melanie diera a conocer que está esperando un bebé, la artista expresó su deseo de convertirse en abuela; "Yo estoy lista para ser abuelita desde que me dijo que habían decidido vivir juntos. Pensé que en cualquier momento podía suceder”; fueron algunas de sus palabras.

¿Quién es el padre del bebé que espera Melanie Carmona?

Hasta el momento se desconoce la identidad de la pareja de Melanie Carmona ya que la joven ha tomado la desición de mantener su vida personal de forma privada y no ha compartido algunos detalles con sus seguidores. A pesar de esto, la noticia confirmada por la hija de Alicia Villarreal, ha tomado gran relevancia en el medio del espectáculo y muchas felicitaciones y buenos deseos para la nueva etapa que está por atravesar.