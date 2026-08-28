3 rincones de tu cocina donde se esconde el olor a grasa vieja y cómo eliminarlo usando vinagre y cítricos

Mantener una cocina impecable va mucho más allá de lavar los platos después de cenar, pasar un paño por la mesa y sacar la basura a tiempo. Uno de los desafíos más frustrantes es el olor a grasa que sale de diferentes rincones y que puede persistir durante varios días.

Si te preguntas constantemente cómo eliminar el olor a grasa de la cocina de forma definitiva, el primer paso es dejar de camuflar el problema con perfumes aritificiales. Los vapores de aceite que se liberan viajan por el aire y se condensan al enfriarse, creando una película pegajosa que atrapa bacterias y descompone el ambiente.

Afortunadamente, no necesitas recurrir a desengrasantes químicos o corrosivos que contaminen tus encimeras. Existe una opción ecológica y casera que disuelve las moléculas del aceite rancio y devuelve la frescura a tu espacio.

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Los 3 rincones de tu cocina donde se esconde el olor a grasa

Filtros y parte superior de la campana extractora

Es el principal acumulador de residuos. La función del extractor es absorber los vapores, pero si los filtros de malla metálica o carbón están saturados, la grasa se solidifica en ellos.

El remedio casero para eliminar el olor a grasa de tu cocina|Pexels: Liliana Drew

La parte superior de los gabinetes y alacenas altas

El vapor del aceite sube y se asienta en esa superficie horizontal y forma una capa gruesa y pegajosa que actúa como una esponja de malos olores y polvo ambiental.

Las juntas de los azulejos detrás de la estufa y los electrodomésticos cercanos

La pared que recibe las salpicaduras directas de comida parece limpia tras pasar un trapo, pero la porosidad absorbe micropartículas de aceite.

El vinagre con cáscaras de limón o naranja elimina el olor a grasa de tu cocina|Pexels: Lisa Fotios

Para poder limpiar la grasa acumulada en los rincones de la cocina se debe usar vinagre blanco, adem´s de cáscaras de limones o de naranjas, que se dejarán reposar en un frasco cerrado durante un par de semanas.

Una vez listo el remedio casero, rocía generosamente la solución sobre filtros de campana y la parte superior de los gabinetes. Si el olor sigue atrapado en el aire de la cocina, pon a hervir una olla con una taza de agua y una taza de tu vinagre cítrico.

