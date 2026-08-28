Horóscopo de hoy viernes 28 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 28 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 28 de agosto de 2026

Hoy, viernes 28 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el eclipse de Luna llena en Piscis mantiene activa una energía de cierre que puede llevarte a soltar preocupaciones acumuladas y situaciones que ya no puedes controlar. Reservar momentos de silencio te ayudará a recuperar claridad y descansar mejor. En los vínculos, evita involucrarte en conflictos que no te corresponden. Revisa pagos pendientes antes de comenzar nuevos compromisos económicos.

: el eclipse de Luna llena en Piscis mantiene activa una energía de cierre que puede llevarte a soltar preocupaciones acumuladas y situaciones que ya no puedes controlar. Reservar momentos de silencio te ayudará a recuperar claridad y descansar mejor. En los vínculos, evita involucrarte en conflictos que no te corresponden. Revisa pagos pendientes antes de comenzar nuevos compromisos económicos. Tauro : la influencia del eclipse puede hacer más evidentes tus deseos de cambiar determinados planes de futuro. Una conversación con una amistad o persona cercana podría mostrarte una alternativa que no habías considerado. Dedicar tiempo a actividades que te permitan desconectar favorecerá tu equilibrio. En asuntos materiales, una propuesta grupal puede ser interesante, pero conviene definir responsabilidades antes de aportar recursos.

: la influencia del eclipse puede hacer más evidentes tus deseos de cambiar determinados planes de futuro. Una conversación con una amistad o persona cercana podría mostrarte una alternativa que no habías considerado. Dedicar tiempo a actividades que te permitan desconectar favorecerá tu equilibrio. En asuntos materiales, una propuesta grupal puede ser interesante, pero conviene definir responsabilidades antes de aportar recursos. Géminis : la energía disponible pone el foco en tus objetivos y en la dirección que quieres darle a tu vida profesional. El eclipse de Luna llena puede señalar el final de una etapa que exigía demasiado de ti. No intentes resolver todo de inmediato y procura respetar tus tiempos de recuperación. Una decisión relacionada con ingresos o responsabilidades deberá tomarse después de evaluar sus consecuencias a largo plazo.

: la energía disponible pone el foco en tus objetivos y en la dirección que quieres darle a tu vida profesional. El eclipse de Luna llena puede señalar el final de una etapa que exigía demasiado de ti. No intentes resolver todo de inmediato y procura respetar tus tiempos de recuperación. Una decisión relacionada con ingresos o responsabilidades deberá tomarse después de evaluar sus consecuencias a largo plazo. Cáncer : el eclipse de Luna llena en Piscis favorece una revisión de tus creencias, proyectos y planes de expansión. Una experiencia o conversación puede modificar la manera en que entiendes una situación importante. Buscar espacios que te permitan recuperar inspiración será beneficioso. En los vínculos, compartir una inquietud profunda puede acercarte a alguien, mientras que en lo material será mejor evitar inversiones basadas únicamente en expectativas.

: el eclipse de Luna llena en Piscis favorece una revisión de tus creencias, proyectos y planes de expansión. Una experiencia o conversación puede modificar la manera en que entiendes una situación importante. Buscar espacios que te permitan recuperar inspiración será beneficioso. En los vínculos, compartir una inquietud profunda puede acercarte a alguien, mientras que en lo material será mejor evitar inversiones basadas únicamente en expectativas. Leo : la jornada invita a ordenar asuntos emocionales y materiales que compartes con otras personas. La intensidad del eclipse puede ayudarte a reconocer qué cargas ya no necesitas sostener. Una actividad tranquila puede favorecer la recuperación de energía y reducir tensiones. En una relación, hablar con transparencia sobre límites y responsabilidades evitará futuros conflictos. Revisa deudas, pagos o acuerdos antes de asumir nuevas obligaciones.

: la jornada invita a ordenar asuntos emocionales y materiales que compartes con otras personas. La intensidad del eclipse puede ayudarte a reconocer qué cargas ya no necesitas sostener. Una actividad tranquila puede favorecer la recuperación de energía y reducir tensiones. En una relación, hablar con transparencia sobre límites y responsabilidades evitará futuros conflictos. Revisa deudas, pagos o acuerdos antes de asumir nuevas obligaciones. Virgo : el eclipse de Luna llena en tu signo opuesto complementario ilumina especialmente el terreno de las relaciones y puede marcar una definición importante en un vínculo. Una conversación pendiente podría revelar qué necesita cambiar para recuperar el equilibrio. Evita exigirte perfección y concede espacio al descanso. En asuntos económicos, revisa cuidadosamente acuerdos, compras o compromisos que involucren a otra persona.

: el eclipse de Luna llena en tu signo opuesto complementario ilumina especialmente el terreno de las relaciones y puede marcar una definición importante en un vínculo. Una conversación pendiente podría revelar qué necesita cambiar para recuperar el equilibrio. Evita exigirte perfección y concede espacio al descanso. En asuntos económicos, revisa cuidadosamente acuerdos, compras o compromisos que involucren a otra persona. Libra : la energía disponible te invita a revisar tus rutinas y a identificar qué actividades están consumiendo más recursos físicos y mentales de los necesarios. El eclipse puede señalar la necesidad de cerrar una costumbre poco conveniente. En el ámbito afectivo, demostrar apoyo mediante acciones concretas tendrá más peso que las promesas. También será un buen momento para reorganizar gastos cotidianos y eliminar pequeños excesos.

: la energía disponible te invita a revisar tus rutinas y a identificar qué actividades están consumiendo más recursos físicos y mentales de los necesarios. El eclipse puede señalar la necesidad de cerrar una costumbre poco conveniente. En el ámbito afectivo, demostrar apoyo mediante acciones concretas tendrá más peso que las promesas. También será un buen momento para reorganizar gastos cotidianos y eliminar pequeños excesos. Escorpio : el eclipse de Luna llena en Piscis puede despertar una fuerte necesidad de expresión y creatividad. Una actividad que habías dejado de lado podría devolverte entusiasmo y ayudarte a liberar tensión. En los vínculos, mostrar una faceta más sensible permitirá fortalecer la conexión con alguien especial. Si surge un gasto relacionado con entretenimiento o un proyecto personal, establece un límite para no excederte.

: el eclipse de Luna llena en Piscis puede despertar una fuerte necesidad de expresión y creatividad. Una actividad que habías dejado de lado podría devolverte entusiasmo y ayudarte a liberar tensión. En los vínculos, mostrar una faceta más sensible permitirá fortalecer la conexión con alguien especial. Si surge un gasto relacionado con entretenimiento o un proyecto personal, establece un límite para no excederte. Sagitario : la influencia del eclipse concentra la atención en el hogar, la familia y las bases emocionales sobre las que estás construyendo tu presente. Una situación doméstica puede llegar a un punto de definición y permitirte recuperar tranquilidad. En una relación cercana, hablar desde la calma será más productivo que intentar imponer una solución. Evita realizar compras importantes para la casa sin comparar primero alternativas.

: la influencia del eclipse concentra la atención en el hogar, la familia y las bases emocionales sobre las que estás construyendo tu presente. Una situación doméstica puede llegar a un punto de definición y permitirte recuperar tranquilidad. En una relación cercana, hablar desde la calma será más productivo que intentar imponer una solución. Evita realizar compras importantes para la casa sin comparar primero alternativas. Capricornio : el eclipse de Luna llena en Piscis puede intensificar conversaciones y revelar información que modifica una decisión. Es posible que necesites bajar el ritmo para ordenar tus pensamientos y evitar la sobrecarga. En los vínculos, una conversación sincera puede terminar con una confusión que llevaba tiempo generando distancia. Antes de firmar documentos o aceptar condiciones económicas, verifica cada detalle.

: el eclipse de Luna llena en Piscis puede intensificar conversaciones y revelar información que modifica una decisión. Es posible que necesites bajar el ritmo para ordenar tus pensamientos y evitar la sobrecarga. En los vínculos, una conversación sincera puede terminar con una confusión que llevaba tiempo generando distancia. Antes de firmar documentos o aceptar condiciones económicas, verifica cada detalle. Acuario : la jornada pone el foco en tus recursos y en la manera en que estás construyendo seguridad para el futuro. El eclipse puede ayudarte a reconocer qué compromisos materiales ya no se corresponden con tus prioridades. En lo afectivo, expresar tus necesidades sin adoptar una postura defensiva favorecerá la cercanía. Evita gastos impulsivos y concentra tus recursos en aquello que realmente necesitas.

: la jornada pone el foco en tus recursos y en la manera en que estás construyendo seguridad para el futuro. El eclipse puede ayudarte a reconocer qué compromisos materiales ya no se corresponden con tus prioridades. En lo afectivo, expresar tus necesidades sin adoptar una postura defensiva favorecerá la cercanía. Evita gastos impulsivos y concentra tus recursos en aquello que realmente necesitas. Piscis: con la influencia del eclipse de Luna llena en tu signo todavía presente, puedes sentir una mayor sensibilidad y necesidad de cerrar etapas personales. Es un momento adecuado para reconocer cuánto has cambiado y decidir qué aspectos de tu vida quieres llevar hacia una nueva etapa. En los vínculos, una conversación honesta puede transformar la dinámica con alguien importante. Cuida tus tiempos de descanso y evita tomar decisiones materiales definitivas mientras las emociones estén demasiado intensas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: