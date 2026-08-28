“Rápido y bien": El Chef Herrera presiona con todo a Flor, Michelle y Claudia en MasterChef 24/7

Durante la emisión de este 27 de agosto en MasterChef 24/7, la competencia alcanzó su punto más crítico con el último reto de salvación, la última oportunidad para evitar salir y asegurar un pase directo a la gran final. Frente a las estaciones de trabajo, Flor, Michelle y Claudia se juegan la permanencia con una de las preparaciones más complejas de la alta cocina internacional: el clásico Wellington.

Con el tiempo corriendo en su contra, un hojaldre mal sellado o un término de carne equivocado significará la eliminación inmediata y a un solo paso de la gran final de MasterChef 24/7.

Durante su habitual recorrido por la cocina, el Chef Herrera no dudó en apretar las tuercas a las tres participantes con su característico estilo punzante y directo. Al acercarse a las mesas de trabajo, el juez dejó en claro que la delicadeza del plato no es excusa para la lentitud. Con tono firme, les exigió ejecutar cada paso con precisión quirúrgica pero a máxima velocidad: "Háganlo rápido y bien", sentenció Herrera. Les recordó que a estas alturas de la competencia el margen de tolerancia es nulo, exigiéndoles dar el cien por ciento si aspiran a salvarse de la eliminación.

¿Cuándo es la final de MasterChef 24/7?