¡TODO O NADA! Flor, Michelle y Claudia luchan por su boleto a la GRAN FINAL de MasterChef 24/7

La última gala de eliminación de MasterChef 24/7 ha definido a otro de los finalistas de la competencia, pues Lancer subió al balcón por su destacado desempeño en el primer reto de la noche; sin embargo, todavía quedan dos espacios en la gran final que buscarán ser ocupados por las tres cocineras restantes. ¿De qué trata el segundo desafío? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala de este jueves 27 de agosto comenzó con la bienvenida de Claudia Lizaldi, quien le dio la palabra a los paladares más exigentes de México, los cuales no solamente revelaron que el ganador o ganadora del primero reto de la noche subiría directamente al balcón y se convertiría en el segundo finalista de MasterChef 24/7, sino que también compartieron los pormenores del desafío, el cual consistía en la preparación (en treinta minutos) de un platillo vegetariano con ingredientes que estuvieron disponibles en la clásica mesa de rapiña.

Conoce el primer Reto de la noche que definirá al segundo finalistas de MasterChef 24/7

Tras la degustación, los Chefs determinaron que Lancer hizo el mejor platillo del reto, por lo que subió directamente al balcón y acompañó a Ixdit como el nuevo finalista de la competencia culinaria.

Luego del resultado, Flor, Michelle y Claudia tuvieron que continuar cocinando por los dos últimos espacios del balcón y para no ser eliminadas de MasterChef 24/7, las participantes tendrían que realizar propuestas protagonizadas por una proteína envuelta en hojaldre en un lapso de 40 minutos.

Cabe señalar que, hasta el momento, solamente Ixdit y Lancer han asegurado su presencia en la gran final de MasterChef 24/7 del próximo domingo 30 de agosto y que al final de la gala quedarán definidos todos los cocineros que pelearán por el premio de dos millones de pesos.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo 30 de agosto conoceremos al gran triunfador de MasterChef 24/7 y solamente Ixdit y Lancer han asegurado su presencia en la gran final de la competencia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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