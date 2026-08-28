La INQUIETANTE reacción de Michelle tras ser eliminada de MasterChef 24/7: “Estoy muy feliz”

Una vez concluida la última gala de eliminación de MasterChef 24/7, han sido definidos los cuatros finalistas que se disputarán el gran premio de dos millones de pesos; sin embargo, también tuvo lugar la salida de Michelle, quien mostró una inesperada reacción al abandonar la cocina más poderosa de México. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Tras la definición de Lancer como el segundo finalista del reality show por haber presentado el mejor platillo vegetariano del reto, las participantes restantes tuvieron que continuar cocinando por los dos últimos espacios del balcón y para no ser eliminadas de MasterChef 24/7, Flor, Michelle y Claudia tuvieron que realizar propuestas protagonizadas por una proteína envuelta en hojaldre en un lapso de 40 minutos.

Estas fueron las degustaciones que le dieron a Lancer el pase a la Gran Final

Luego de la degustación, los Chefs determinaron que Claudia se convirtiera en la tercera finalista, por lo que el último lugar en el balcón sería para Flor o Michelle y es que ambas cocineras cometieron los mismos errores en sus propuestas; sin embargo, la salsa de Flor le otorgó su boleto a la gran final del reality show.

Con la eliminación de Michelle, la Chef Zahie Téllez la exhortó a que se fuera contenta, petición que fue respondida por la cocinera al señalar que "estaba muy feliz" pese a las lágrimas que estaba derramando.

La ex participante aseveró que se sentía orgullosa del trabajo que realizó debido al reto tan duro al que se enfrentó y que le "encantó conocerse". Por otro lado y antes de abrazar a sus compañeros, se dijo agradecida con los "Maestros del fuego" y los paladares más exigentes de México.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo 30 de agosto conoceremos al gran triunfador de MasterChef 24/7 y los finalistas de la competencia son Ixdit, Lancer, Flor y Claudia; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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