OFICIAL: ¡Ellos son los últimos cuatro FINALISTAS de MasterChef 24/7! ¿Quién logrará ser Maestro del Fuego esta temporada?
Tras una intensa temporada, ellos son los finalistas de esta temporada de MasterChef 24/7:
Este jueves vivimos la última Gala de Eliminación de esta temporada única de MasterChef 24/7 donde por fin, tras casi 15 semanas conocimos a los cuatro Cocineros que se enfrentarán en la Gran Final donde además de hacerse del título de Maestra del Fuego, también ganarán un gran premio económico.
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Tras semanas de dejar su mejor esfuerzo en la parrilla y de pasar clases y una gran convivencia con sus compañeros, ya se han definido los 4 Cocineros que se medirán el próximo domingo en la Gran Final de esta temporada que nos ha dejado grandes momentos.
¿Quiénes son los finalistas de MasterChef 24/7?
Para sorpresa de algunos y certeza de otros, los participantes que se estarán enfrentando en la Gran Final de la cocina más popular de todo México son:
- Ixidit
- Flor
- Claudia
- Lancer
¿Quiénes fueron los participantes de MasterChef 24/7?
Esta temporada estuvo marcada por grandes momentos, donde cada uno de los Cocineros dejó lo mejor de sí mismos y aunque no todos pudieron llegar a las instancias finales, estos nos demostraron que la cocina puede unir a las personas, tal como lo vimos con:
- Javier “La Chuleta Metalera”
- Nash
- Arturo
- Lula
- Ricardo
- María
- Pablo
- Ismael “El perro del mal”
- Diego
- Camila
- Nora
- Emmanuel
- Jazmín
- Luis
- Daniela Parra
- Ramahá
- Antrax
- Carmen
- Julio
- Michelle
¿Cuándo es la Final de MasterChef 24/7?
Si tú al igual que todo México quieres seguir la imperdible Final de esta temporada de la cocina más popular de todo México, tenemos buenas noticias para ti, pues esta estará llevándose a cabo este próximo domingo 30 de agosto en punto de las 8:00 pm, donde se concluirá esta historia única.
Recuerda que puedes seguir esta última Gala a través de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial, la app de TV Azteca En Vivo y por la plataforma de Disney+.