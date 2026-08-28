OFICIAL: ¡Ellos son los últimos cuatro FINALISTAS de MasterChef 24/7! ¿Quién logrará ser Maestro del Fuego esta temporada?

Este jueves vivimos la última Gala de Eliminación de esta temporada única de MasterChef 24/7 donde por fin, tras casi 15 semanas conocimos a los cuatro Cocineros que se enfrentarán en la Gran Final donde además de hacerse del título de Maestra del Fuego, también ganarán un gran premio económico.

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Tras semanas de dejar su mejor esfuerzo en la parrilla y de pasar clases y una gran convivencia con sus compañeros, ya se han definido los 4 Cocineros que se medirán el próximo domingo en la Gran Final de esta temporada que nos ha dejado grandes momentos.

¿Quiénes son los finalistas de MasterChef 24/7?

Para sorpresa de algunos y certeza de otros, los participantes que se estarán enfrentando en la Gran Final de la cocina más popular de todo México son:



Ixidit

Flor

Claudia

Lancer

¿Quiénes fueron los participantes de MasterChef 24/7?

Esta temporada estuvo marcada por grandes momentos, donde cada uno de los Cocineros dejó lo mejor de sí mismos y aunque no todos pudieron llegar a las instancias finales, estos nos demostraron que la cocina puede unir a las personas, tal como lo vimos con:



Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María

Pablo

Ismael “El perro del mal”

Diego

Camila

Nora

Emmanuel

Jazmín

Luis

Daniela Parra

Ramahá

Antrax

Carmen

Julio

Michelle

¿Cuándo es la Final de MasterChef 24/7?

Si tú al igual que todo México quieres seguir la imperdible Final de esta temporada de la cocina más popular de todo México, tenemos buenas noticias para ti, pues esta estará llevándose a cabo este próximo domingo 30 de agosto en punto de las 8:00 pm, donde se concluirá esta historia única.

Recuerda que puedes seguir esta última Gala a través de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial, la app de TV Azteca En Vivo y por la plataforma de Disney+.