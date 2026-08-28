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OFICIAL: ¡Ellos son los últimos cuatro FINALISTAS de MasterChef 24/7! ¿Quién logrará ser Maestro del Fuego esta temporada?

Tras una intensa temporada, ellos son los finalistas de esta temporada de MasterChef 24/7:

Finalistas de MasterChef 24/7

Escrito por: André Gutiérrez

Este jueves vivimos la última Gala de Eliminación de esta temporada única de MasterChef 24/7 donde por fin, tras casi 15 semanas conocimos a los cuatro Cocineros que se enfrentarán en la Gran Final donde además de hacerse del título de Maestra del Fuego, también ganarán un gran premio económico.

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Tras semanas de dejar su mejor esfuerzo en la parrilla y de pasar clases y una gran convivencia con sus compañeros, ya se han definido los 4 Cocineros que se medirán el próximo domingo en la Gran Final de esta temporada que nos ha dejado grandes momentos.

¿Quiénes son los finalistas de MasterChef 24/7?

Para sorpresa de algunos y certeza de otros, los participantes que se estarán enfrentando en la Gran Final de la cocina más popular de todo México son:

  • Ixidit
  • Flor
  • Claudia
  • Lancer

¿Quiénes fueron los participantes de MasterChef 24/7?

Esta temporada estuvo marcada por grandes momentos, donde cada uno de los Cocineros dejó lo mejor de sí mismos y aunque no todos pudieron llegar a las instancias finales, estos nos demostraron que la cocina puede unir a las personas, tal como lo vimos con:

  • Javier “La Chuleta Metalera”
  • Nash
  • Arturo
  • Lula
  • Ricardo
  • María
  • Pablo
  • Ismael “El perro del mal”
  • Diego
  • Camila
  • Nora
  • Emmanuel
  • Jazmín
  • Luis
  • Daniela Parra
  • Ramahá
  • Antrax
  • Carmen
  • Julio
  • Michelle

¿Cuándo es la Final de MasterChef 24/7?

Si tú al igual que todo México quieres seguir la imperdible Final de esta temporada de la cocina más popular de todo México, tenemos buenas noticias para ti, pues esta estará llevándose a cabo este próximo domingo 30 de agosto en punto de las 8:00 pm, donde se concluirá esta historia única.

Recuerda que puedes seguir esta última Gala a través de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial, la app de TV Azteca En Vivo y por la plataforma de Disney+.

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