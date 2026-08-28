“Nos vemos afuera": Así fue la promesa que Michelle le hizo a Lancer al salir de MasterChef 24/7

Este jueves 27 de agosto, Michelle Malacara se convirtió en la última eliminada antes de la gran final de MasterChef 24/7. Pese a que la cocinera dio su mejor esfuerzo esta noche, su plato no fue suficiente para convencer a los exigentes Chefs y poder convertirse en una de las 4 cocineras que pelearán por el premio de los 2 millones de pesos. Al final, los jueces tuvieron que deliberar entre Claudia y ella, y fue Michelle quien abandonó la competencia.

Al despedirse de sus compañeros, Michelle abrazó a Lancer y le prometió que lo vería afuera, cuando la competencia termine. ¿Será una promesa de que el amor continuará ya sin cámaras 24/7? Además, en entrevista en el Post Show d e MasterChef 24/7 , Michelle aseguró que lo quiere mucho y que estará apoyándolo desde afuera y que desea que él sea el ganador, ya que considera que tiene todo el potencial para hacerlo.

También dijo que “cien por ciento hacemos match”, por lo que sí cree que la relación podría seguir afuera del Mundo MasterChef 24/7. “Yo lo adoro y él a mí”, pero aseguró que lo verá al salir, “estoy triste pero ya solo faltan cuatro días para volver a vernos”, dijo con entusiasmo y que estará presente en la gran final para apoyar a Lancer.

Finalmente, Michelle le agradeció todo el apoyo que le dio dentro de la cocina más famosa de México y expresó toda su gratitud también a los Chefs por los conocimientos que compartieron con ella.

¿Cuándo es la final de MasterChef 24/7?