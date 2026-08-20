3 sedantes naturales contra el insomnio

¿Te pasa que das vueltas en la cama durante horas mirando el reloj sin poder pegar un ojo? Pues debes conocer que existen sedantes naturales que te ayudarán a contrarrestar el insomnio sin necesidad de recurrir a medicamentos.

A diferencia de las pastillas para dormir sintéticas, que suelen provocar dependencia, tolerancia y una molesta sensación de aturdimiento al despertar, estos compuestos botánicos inducen el descanso de forma progresiva, segura y biológicamente amigable con tu organismo.

El verdadero éxito de estas plantas medicinales radica en sus componentes, muchos de ellos reducen la actividad cerebral, disminuyen el ritmo cardíaco y silencian los pensamientos intrusivos de la noche.

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Los 3 sedantes naturales en contra del insomnio

Raíz de valeriana

Considerado el somnífero de la naturaleza; eleva el GABA y disminuye notablemente el tiempo necesario para quedarse dormido.

Pasiflora

Es la planta ideal para mitigar la ansiedad nocturna crónica y evitar los microdespertares a mitad de la noche.

Flores de manzanilla

Contiene altas dosis de apigenina, un antioxidante natural que relaja los músculos y promueve la somnolencia suave.

Así controlas el insomnio con remedios naturales|Anna Avilova

Para beneficiarte del potente efecto sedante de estas plantas, es fundamental que sigas las pautas de infusión o dosificación recomendadas por portales de salud.

Se sugiere beber una infusión concentrada nocturna: en una taza de agua caliente se agrega una cucharada de raíz de valeriana machacada o de pasiflora y se deja reposar durante 10 minutos.

Se debe consumir entre media hora y una hora antes de irse a dormir. También existe la opción de comprar extractos y cápsulas que ya han sido estandarizadas, especialmente cuando hablamos de casos de insomnio persistente.

Estos son los sedantes naturales que te ayudarán a disminuir el insomnio|@mikestarkov

La dosis estándar recomendada de extracto de raíz de valeriana varía entre los 300 mg y los 600 mg por noche. Recuerda consumirla de forma continua durante un par de semanas, ya que sus efectos máximos se van acumulando de manera progresiva en el organismo.

Aunque son alternativas naturales, su toma debe ser aprobada por un médico, ya que algunos compuestos biológicos poseen interacciones y restricciones médicas que deben ser vigiladas.

