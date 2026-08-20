Encontrar cochinillas vivas en la casa: qué significa y por qué su presencia masiva representa una señal de alerta

¿Alguna vez has detectado cochinillas en tu hogar? Bueno, la razón de que la encuentres pocos la saben, pero es debido a un exceso de humedad ya que de acuerdo con La Agencia Federal del Medio Ambiente de Alemania “las cochinillas de humedad necesitan un ambiente húmedo para sobrevivir”. Los lugares en los que suelen aparecer con mayor frecuencia son aquellos donde hay poca luz como es el caso de los sótanos o baños.

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¿Qué significa que haya cochinillas en tu casa?

Si en tu hogar detectas cochinillas, como te comentamos, es probable que haya problemas de humedad, esto significa que en tu casa podría haber daños en ciertas estructuras, goteras en ventanas o incluso grietas en paredes o suelo por lo que es importante tomar medidas al respecto, lo más pronto posible. Incluso es importante mencionar que las cochinillas también pueden salir de jardines o macetas; no solo en espacios cerrados, esto debido a que estos crustáceos terrestres buscan materia orgánica en descomposición, madera húmeda o moho.

¿Por qué tener cochinillas en el hogar representa una fuerte señal de alerta?

El hecho de que un hogar cuente con cochinillas representa un gran problema ya que esto puede generar hongos y moho, lo que causa daños en las vías respiratorias de las personas. Por otro lado, respecto al hogar, la plaga de cochinillas indica que podrían haber daños en las tuberías, muros y la madera que haya en la casa. Además de esto, pueden generarse nuevas plagas de otros tipos de insectos.

¿Cómo combatir la plaga de cochinillas?

Una de las mejores cosas que puedes hacer para mitigar la playa de cochinillas es en primer lugar detectar el nido de cochinillas, una vez que lo descubras deberás hacer uso de insecticidas y deshumidificadores para eliminar la humedad por completo. Es importante que sepas que mitigarlas puede llevar algo de tiempo. Por otro lado, si buscas utilizar algo natural el jabón de potasa es una idea maravillosa ya que es un insecticida natural que además es biodegradable y ecológico. Por otro lado, el uso del alcohol también es efectivo e incluso puedes mezclar más de un método para resultados efectivos.