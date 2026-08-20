MasterChef 24/7: La receta de sopa con huevo duro con la que Flor consiente a su familia

El día de hoy, 19 de agosto, Flor está cumpliendo años dentro del Mundo MasterChef 24/7, por lo que sus compañeros no han dudado en demostrarle su afecto con diversos detalles, ya que en diversas ocasiones, la cocinar expresó que sería una fecha difícil por estar lejos de su familia.

Flor ha dejado claro a lo largo del reality, que sus seres queridos son su motor y su fuerza, pero esto no solo dentro de la cocina más famosa de México, ya que fuera, no duda en demostrarles cuánto los ama a través de sus platillos, por ejemplo, con un desayuno con el que suele consentirlos.

Sopa de codito.

La receta de sopa de codito con huevo duro de Flor de MasterChef 24/7

A través de su cuenta de Instagram, Flor suele compartir su día a día con sus más de 180 mil seguidores. Y en uno de sus videos, nos mostró un platillo con el que le da los buenos días a su familia. Se trata de una sopa de codito con huevo duro que le encanta a sus esposo e hijos.

Para prepararla, Flor (Florejita del campo como la llaman sus compañeros de MasterChef 24/7 con cariño) primero pone a dorar la sopa de codito con un poco de aceite en una olla grande de barro; mientras queda lista, prepara el caldillo con jitomates, ajo, cebolla y sal. El elemento inesperado llega cuando agrega el caldillo a la sopa (cuando está bien dorada) y además, pone a cocer varios huevos.

Cuando la preparación está hirviendo, Flor saca los huevos ya duros y con mucho cuidado los pela para de nueva cuenta incorporarlos a la sopa de codito. De esta manera consigue una sopa llena de sabor y amor para su familia, la cual tú también puedes replicar sin mucho esfuerzo desde tu casa y sentirte como toda una cocinera de MasterChef 24/7.