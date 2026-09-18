Ideas DIY: 5 ideas creativas para hacer calendarios de escritorio inspirados en Intensamente

La creatividad necesita siempre de impulsos para mantenerse activa y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son una gran alternativa en este sentido. Se trata de manualidades con el foco puesto en la creación personal, a partir de materiales que pueden reciclarse y sin herramientas especiales.

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Las ideas DIY pueden ser abordadas por personas de diferentes edades y es que cada iniciativa no demanda determinados conocimientos. Además, cada proyecto vienen acompañado por explicaciones paso a paso por lo que el proceso es muy entretenido.

Ideas DIY de Intensamente

En cuanto a los temas que se pueden desarrollar a través de las ideas DIY, estos son de los más variados ya que al ser un producto de la imaginación prácticamente no tienen límites. Al respecto, hoy te contaremos sobre 5 ideas que están inspiradas en Intensamente.

Intensamente es una aclamada franquicia de películas animadas que Disney y Pixar han logrado convertir en todo un éxito. Es por eso que incluirlas en proyectos de manualidades suena muy bien.

¿Calendario de Intensamente?

Hoy, la idea DIY que proponemos es la de crear calendarios de escritorio inspirados en la estética de Intensamente. Al personalizarlos con un proyecto hecho por nosotros mismos, no solo obtenemos un objeto funcional, sino también una pieza decorativa que refleja nuestra creatividad y personalidad en cada detalle.

A continuación se detallan 5 ideas creativas para hacer calendarios de escritorio inspirados en Intensamente:

El Cubo de las Emociones Intercambiables

Materiales: Bloques de madera o cartón rígido, pinturas acrílicas (rojo, azul, amarillo, morado, verde) y marcadores permanentes.

Diseño: Pinta cada cara de un cubo grande con el color de una emoción (Alegría, Tristeza, Furia, Temor, Desagrado) y dibuja el rostro del personaje. Usa dos cubos más pequeños para rotar los números de los días.

Uso: Puedes cambiar la cara del cubo principal según la emoción que predomine en tu día a día, dándole un toque interactivo al calendario.

Portanotas "Consola de Control" con Pinzas

Materiales: Base rectangular de madera o cartón grueso, 12 tarjetas de cartulina, pintura metálica gris/morada y mini pinzas de ropa coloridas.

Diseño: Decora la base simulando la consola del cuartel general de la película. Sujeta las tarjetas mensuales en el centro usando las mini pinzas de colores correspondientes a cada emoción.

Uso: Te permite pasar los meses fácilmente y dejar pequeñas notas adhesivas alrededor de la "consola".

Rueda Giratoria de Emociones y Meses

Materiales: Dos discos de cartón de diferente tamaño, un broche mariposa (latonado) y cartulinas de colores.

Diseño: En el disco posterior, distribuye los 12 meses divididos en sectores de los colores de los personajes. En el disco frontal, coloca los días del mes y recorta una "ventana" que deje ver el mes e ilustración de la emoción seleccionada.

Uso: Gira el disco para cambiar de mes y alinear la fecha correcta de forma práctica y compacta.

Calendario en Guirnalda de Esferas de Memoria

Materiales: Esferas de plástico transparente pequeñas (o círculos de cartulina), hilo de yute, mini pinzas y un soporte de mesa de madera.

Diseño: Crea "esferas de pensamiento" de colores introduciendo papel de seda o pintando círculos de cartón. Escribe los meses y días en cada esfera emulando las memorias centrales de la película.

Uso: Colgarás y moverás las esferas a lo largo de la estructura a medida que avancen los días.

Tarjetero de Escritorio "Archivador de Memorias"