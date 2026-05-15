7 trucos para evitar que el corrector se asiente en las líneas de la sonrisa

Al aplicar corrector, es necesario tener en mente algunos trucos de expertos para evitar las líneas de la sonrisa y otros desperfectos que pueden corregirse con una correcta aplicación del producto.

Los también llamados surcos nasogenianos son zonas de alta gesticulación muscular, lo que provoca que el maquillaje se cuartee más fácil en esta área, se acumule y envejezca nuestra expresión.

Los dermatólogos y profesionales del makeup explican que la clave está en una buena hidratación, ya que el error más común es intentar sellar el área con exceso de polvo, lo que crea pigmentos secos atrapados en los pliegues y brinda un efecto acartonado.

Los 7 trucos para evitar que el corrector se asiente en la sonrisa

Las técnicas infalibles que aplican los maquillistas consisten en aplicar y fijar el corrector de forma que se garantice el acabado liso, fresco e imperceptible:

Prepara con un suero de ácido hialurónico

Aplica una gota de suero hidratante en los surcos antes de la base; esto rellena temporalmente las líneas con agua y evita que absorban el corrector.

Evita aplicar base de maquillaje directamente en el surco

Mantén la zona libre de bases pesadas; entre menos capas de producto acumules en un área de constante movimiento, menor será la probabilidad de que se cuartee.

Antes de aplicar el corrector, prepara tu piel humectándola muy bien|Pexels: Ron Lach

Utiliza fórmulas de corrector elásticas

Prefiere los productos líquidos e hidratantes que tengan acabados satinados para que acompañen los movimientos de la piel.

Aplica corrector a los lados

Coloca tres puntos pequeños de producto a los costados de las líneas y difumínalos hacia ellas, con lo que sobra en la brocha será suficiente para taparlas.

Difumina con los dedos

Esta técnica es importante porque el calor de las yemas ayuda a que los aceites y ceras del corrector se fundan de forma orgánica con la piel, eliminando texturas pesadas.

La forma correcta de aplicar corrector en la línea de la sonrisa|Pexels: Alena Darmel

Retira el exceso

Antes de sellar, retira el exceso con una esponja húmeda. Sonríe frente al espejo para que se marque la línea y ahí pasa la esponja.

Usa la técnica de polvo invisible

Olvídate de las borlas de terciopelo en esta zona; prefiere una brocha pequeña y abierta para depositar muy poco polvo translúcido y fijar sin resecar.