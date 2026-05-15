Las sombras jelly o en textura de gelatina llegaron para revolucionar el maquillaje diario gracias a su capacidad de ofrecer un acabado glossy eyes, evitando la pesadez de los glosses tradicionales.

Además, a diferencia de las sombras en polvo, estas fórmulas están saturadas de agua y polímeros elásticos que se adhieren a la piel con una frescura inmediata, eliminando el riesgo de que el pigmento caiga sobre las mejillas durante el día.

De acuerdo con tendencias destacadas, su acabado traslúcido y multidimensional permite que la luz se refleje de manera orgánica, haciendo que los ojos luzcan más abiertos, descansados y vibrantes con un esfuerzo mínimo.

Noticias Zacatecas del 14 de mayo 2026

Los 7 tonos de sombras jelly para agregar a tus looks diarios

De acuerdo con los expertos, para el uso cotidiano de estos productos, la clave del éxito está en la facilidad de aplicación y en su larga duración. Al secarse, las sombras jelly crean una película flexible que no se cuartea en los pliegues del párpado, manteniendo el color intacto por horas.

Algunos de los tonos esenciales que pueden elevar tu rutina de maquillaje diaria gracias a su textura sensorial y moderna son:

Champagne rosé

Un tono beige rosado con destellos microfinos que ilumina el lagrimal y el centro del párpado, adaptándose a cualquier color de ojos.

Los tonos de sombras jelly que necesitas para dar color a tus ojos|Pexels: MART PRODUCTION

Cobre lavado

Aporta calidez instantánea a la mirada; su acabado gelatina hace que el cobre luzca fresco y moderno en lugar de pesado o metálico.

Vainilla glaseada

El sustituto perfecto de la sombra blanca; aporta un reflejo perlado translúcido que simula el efecto de "piel de cristal".

Café latte traslúcido

Un marrón claro y neutro que define la cuenca de forma sutil, no endurece las facciones y se difumina.

Las sombras jelly te darán un look fresco e ideal para primavera-verano|Pexels: olia danilevich

Durazno jugoso

Ideal para pieles cálidas; un tono suave que aporta aspecto saludable a la piel.

Lavanda etéreo

Un toque de color frío que neutraliza el tono amarillento del párpado cansado, ofreciendo un reflejo místico.

Oro estelar

No es un oro amarillo denso, sino un velo de micro chispas doradas que captan la luz del sol.