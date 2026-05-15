3 formas de arreglar una base que te quedó muy naranja o muy blanca

Comprar una base de maquillaje que no encaje con el tono de tu piel es un error muy frustrante, pero común, por lo que expertos en colorimetría han desifrado diversas soluciones que crean ajustes mediante la mezcla de otros pigmentos o texturas que complementen.

Generalmente, el problema es el subtono del producto o la intensidad del mismo, antes de que fuerces su aplicación sin corregir estos detalles, mejor revisa si es posible arreglarla para evitar terminar con un efecto "máscara", que desentone completamente con tu cuello y el resto de tu piel.

No tires la base de maquillaje, mejor salva lo que gastaste con productos que seguramente ya tienes en tu cosmetiquera y que te ayudarán a transformar completamente la fórmula original de lo que has comprado.

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Las 3 formas de arreglar una base que queda naranja o blanca

No importa si necesitas apagar un tono demasiado vibrante o subir un par de niveles a la base que te hace ver pálida, existen técnicas sacadas directamente de los conocimientos de profesionales en el área que te ayudarán a personalizar la cobertura.

Algunas de las mejores, por no alterar la duración ni el acabado del producto, pero sí corregir y lograr el tono perfecto para tu piel, son:

Estas son las mejores formas de arreglar una base naranja o blanca|Pexels: Greta Hoffman

Usar correctores de color azul para la base naranja

Antes de aplicarla en tu rostro, aparta un poco de tu base naranja y agrega una gota mínima de corrector azul, así neutralizarás los tonos anaranjados y la volverás más neutra o fría. Puedes intentar con diferentes cantidades para conocer la fórmula exacta que favorece a tu piel

Añade bronceador líquido para bases blancas

Si notas que el maquillaje luce demasiado pálido en tu piel, intenta mezclar tu producto principal con solo una gota de bronceador líquido o suero bronceador, así conseguirás subir el tono y dar una sensación de más calidez.

Corrige el color de tu base aplicando bronceador o corrector|Pexels: Ahimsa - OM

Mezcla con una crema hidratante

Puedes crear tu propia BB Cream si notas que tu base tiene un tono ligeramente desviado, solo diluyela con un poco de tu hidratante diario para reducir la opacidad y permitir que el tono natural de tu piel se asome, así podrás equilibrar el color.

