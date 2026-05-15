3 trucos de “Contorneo Invertido” para maquillar ojos hundidos

El contorneo invertido es una de las mejores técnicas para aplicar en ojos hundidos, ya que permite iluminar la mirada y corregir visualmente la profundidad de la cuenca ocular.

A diferencia de las técnicas tradicionales de sombreado que utilizan tonos oscuros para profundizar y achicar, este efecto se basa en la física de la luz y en la teoría del color que permite proyectar hacia adelante las zonas naturalmente sombreadas.

Al aplicar pigmentos claros y satinados en los puntos más profundos del ojo, se neutraliza la sombra natural que genera el hueso de la ceja, así conseguimos una ilusión óptica de amplitud y frescura, además de un párpado visiblemente prominente.

Los 3 trucos de contorneo invertido para ojos hundidos

Los expertos en maquillaje dicen que uno de los errores más comunes al maquillar los ojos hundidos es aplicar sombras oscuras en la cuenca, lo que acentúa el efecto de ojo cansado o envejecido.

Por eso, es importante aplicar el contorneo invertido, que usa correctores e iluminadores de manera estratégica, trabajando la estructura del ojo a la inversa.

El contorneo invertido es una de las mejores técnicas para maquillar ojos hundidos|Pinterest

Al combianrla con bases hidratantes, se logra abrir la mirada de forma inmediata y se suavizan las líneas de expresión alrededor. Los mejores trucos que puedes poner en práctica son:

Cut crease invertido

Aplica un corrector líquido de un tono más claro que el de tu piel, exactamente en la línea más profunda de la cuenca del ojo.

Después difumina suavemente hacia arriba en dirección a la ceja, usando una brocha plana que mantenga el párpado móvil libre de sombras oscuras.

Saturación de luz en el párpado móvil con texturas satinadas

El truco es aplicar una sombra en crema o en polvo de acabado satinado en todo el centro del párpado móvil y evitando por completo los tonos mate oscuro. También delimita los extremos externos solo con transiciones suaves.

Delineado de agua en tono crema y sombrado inferior caído

Delinea la línea de agua interna con un lápiz color crema o beige, no blanco puro. Después, aplica una sombra de transición clara un milímetro abajo de las pestañas inferiores y difumina horizontalmente.

