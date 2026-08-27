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¿No lo quiere? La tajante respuesta de la mamá de Michelle al preguntarle por la relación de su hija con Lancer en MasterChef 24/7

La mamá de Michelle no se guardó nada ante la pregunta del Chef Herrera en MasterChef 24/7.

Mamá de Michelle

Esta noche en MasterChef 24/7 no solo está dejando momentos de nostalgia y sazón en las estaciones, sino también acalorados intercambios entre los jueces y los invitados especiales.

En una velada donde la presencia de los familiares de los finalistas sirvió para alivianar la tensión previa a la gran final, las preguntas incómodas no tardaron en aparecer. Durante el recorrido, el Chef Herrera aprovechó para poner en aprietos a Cristina, madre de Michelle, al cuestionarla sobre el vínculo que su hija ha desarrollado con Lancer a lo largo de la competencia dentro de la cocina más famosa de México.

La visita a la estación de Michelle comenzó centrada en el aspecto estrictamente gastronómico. Madre e hija explicaron que su apuesta para la velada era una preparación compleja y elegante: pato con mole de higos. Al indagar sobre la dinámica culinaria fuera de las cámaras, la señora Cristina compartió que en casa suelen cocinar juntas con frecuencia, siendo los desayunos a base de huevos en distintas presentaciones su momento favorito para convivir.

Asimismo, la madre de la participante confesó lo difícil que ha sido la distancia durante estos meses y explicó que extraña hablar con Michelle todos los días, aunque sea por mensajes o una llamadas telefónica para saber cómo se encuentra, pero enfatizó el profundo orgullo y la felicidad que siente al ver el crecimiento y la determinación de su hija en la cocina más famosa de México.

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La pregunta incómoda del Chef Herrera para la mamá de Michelle este 26 de agosto en MasterChef 24/7

Sin embargo, fiel a su estilo provocador, el Chef Herrera no dejó pasar la oportunidad de tocar el tema del romance y las alianzas dentro de la casa. "Cristina, ¿qué opinas del señor Lancer?", dijo el juez a quemarropa.

La respuesta de la madre fue inmediata y tajante: "Sin comentarios", afirmó entre risas tensas pero con una postura firme. Tras una breve pausa, Cristina agregó que Lancer le parece un joven muy educado y "todo un caballero", pero aclaró que no ha tenido la oportunidad de tratarlo en persona.

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