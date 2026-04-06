El diseño de uñas que supera al estilo ojo de gato: es más fácil y se ve hermosísimo

De todas las tendencias en manicure que se posicionaron entre las favoritas del 2026, está el diseño de uñas con ojo de gato, que ganó gran popularidad por su brillo magnético y lo espectacular que se mimetiza con la piel. Y aunque parecía que no tenía una competencia directa, lo cierto es que ya hay un estilo que podría terminar opacándolo por todas las ventajas que ofrece y por lo lindo que se ve en las manos.

Se trata de las "glazed chrome nails", que igualmente apuestan por el brillo, pero con un aire de sofisticación único. Además, la técnica de aplicación es mucho más sencilla que el "cat eye", por lo que resulta factible para usarse cuando no hay chance de pasar demasiadas horas en el salón de belleza.

Las “glazed chrome nails” están arrasando con el ojo de gato en las tendencias de 2026|Pinterest

¿Cómo son las "glazed chrome nails"? Todo sobre el diseño de uñas que será tendencia en 2026

Tal como su nombre lo dice, un diseño de uñas con efecto glaseado se distingue por un acabado luminoso en toda la estructura, casi siempre a modo de "baño" porque se aplica en todo el área. En contraste, lo que lo distingue es que se combina con una técnica de esmalte que queda tipo espejo y que refleja la luz de manera espectacular.

De acuerdo con el sitio especializado en belleza Byrdie, las "glazed chrome nails" se hacen solo en dos pasos. Primero es necesario aplicar una base lisa de color claro (también pueden ser los esmaltes pastel que están arrasando en las tendencias de manicure en primavera 2026); y posteriormente se debe poner una capa de polvos para sellar, que son los que dan la apariencia cromática tan buscada.

¿Por qué las "glazed chrome nails" están superando al ojo de gato en el manicure?

Si bien las uñas con efecto ojo de gato son uno de los estilos que dominarán el "nail art" durante 2026, el diseño cromático fusionado con un radiante glaseado se ha convertido en un digno oponente porque el proceso para hacerlo es relativamente más fácil. Adicionalmente, al ser una alternativa discreta, es un excelente complemento para atuendos que van desde lo formal hasta lo casual sin perder ni un momento el estilo.

Las “glazed chrome nails” están arrasando con el ojo de gato en las tendencias de 2026|Pinterest

Esto no significa que vayan a desaparecer, pues en realidad siguen siendo las mejores aliadas para quienes disfrutan experimentar con su imagen. Aunque eso sí, las "glazed chrome nails" serán una competencia para ocasiones formales, especialmente en temporadas donde las versiones de manicure minimalista son las protagonistas.