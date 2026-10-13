Cuales son los 3 tonos marrón que debes usar en eyeliner para realzar la mirada a los 40

A partir de los 40 años, la piel del contorno de ojos experimenta cambios naturales como la pérdida de firmeza, la aparición de finas líneas de expresión y un ligero encapotamiento del párpado. Frente a estos cambios, el clásico eyeliner negro suele resultar demasiado rígido, ya que endurece la expresión, acentúa el cansancio y marca las pequeñas arrugas. Por esta razón, los maquilladores profesionales coinciden en que los tonos marrones son la alternativa perfecta para rejuvenecer la mirada de forma inmediata y elegante.

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Integrar diferentes matices de marrón en tu rutina de maquillaje permite dar profundidad, definir los ojos y aportar una calidez muy favorecedora sin restar frescura al rostro. Al elegir opciones como el tono chocolate, el bronce o el topo, logras un acabado mucho más suave, luminoso y natural que realza tu belleza de manera sutil pero impactante a cualquier edad.

¿Cómo hacer un eyeliner en tonos marrón perfecto?

Para que el eyeliner juegue a favor, la técnica y la textura son tan importantes como el color que se utilice:



Prioriza fórmulas cremosas: Opta por lápices de textura suave o formatos en crema/gel y de larga duración. Se deslizan con facilidad sobre el párpado sin dar tirones ni marcar los pliegues. Difumina siempre el trazo: Evita las líneas gráficas o muy marcadas. Un trazo suavemente difuminado con un pincel biselado suaviza la expresión y crea una sombra natural que espesa visualmente las pestañas. Eleva el final de la mirada: Al llegar al extremo del ojo, eleva ligeramente el delineado hacia arriba para contrarrestar la caída del párpado y levantar la mirada de forma visual.

¿Cuáles son los tres tonos de eyeliner marrón ideales después de los 40?

El clásico delineado negro suele marcar arrugas y achicar los ojos con el paso del tiempo. Por eso, los maquilladores profesionales recomiendan sustituirlo por estos tres tonos:

Marrón chocolate

Es el sustituto directo del negro. Ofrece una definición profunda en la línea de las pestañas pero con un acabado mucho más natural y sofisticado.

Bronce y cobrizo

Los destellos cálidos del bronce captan la luz de inmediato. Este tono enciende el color de los ojos (especialmente los marrones y verdes) y aporta una frescura juvenil instantánea.

Gris topo

Una mezcla neutra entre marrón y gris que resulta idónea para el maquillaje diario. Define de forma ultrasutil sin crear contrastes marcados ni recargar el párpado.