5 peluches de Rumi, Zoey y Mira que deben tener las fans de K-Pop Demon Hunters

Las Guerreras K-Pop sigue siendo una de las películas más elegidas y uno de los fenómenos globales más destacados de los últimos años. No solo los niños se han visto atrapados por la trama y estética de esta producción sino que los adolescentes y adultos siguen demostrando su admiración.

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Las protagonistas de esta historia no son las únicas que lograron ganarse un gran fandom, sino que Los Saja Boys, sus rivales, también han despertado el fanatismo de una gran cantidad de espectadores. De todos modos, siempre son las protagonistas las más elegidas a la hora de disfrazarse o elegir un juguete, sticker o peluche para regalar.

El éxito de Demon Hunters

El filme Las Guerreras K-Pop reúne comedia, acción y fantasía siendo esto parte de su éxito. Demon Hunters es el nombre de la película en inglés en la que Rumi, Mira y Zoey integran el trío femenino de K-Pop HUNTR/X que, además de demostrar su talento sobre el escenario, cazan demonios para salvar al mundo.

Como se mencionó anteriormente, Los Saja Boys son sus rivales y es que se trata de demonios muy poderosos que también se desempeñan como una banda de K-Pop. El filme fue estrenado en 2025 y no deja de sumar visualizaciones.

Los mejores peluches de Demon Hunters

Ahora, en medio del auge de Demon Hunters, la búsqueda de juguetes, funkos, peluches y todo tipo de figuras relacionadas con sus protagonistas es moneda corriente. Por tal motivo, a continuación se detallan los mejores 5 peluches de Rumi, Zoey y Mira para regalar o para formar nuestra propia colección K-Pop:

1. Peluche Edición Concierto: Rumi (Estilo World Tour): Este tierno y detallado peluche captura a Rumi con su icónico atuendo de la gira mundial. Confeccionado con materiales ultrasuaves, destaca por el cuidado en los bordados de su chaqueta brillante y su característico peinado, convirtiéndolo en la pieza central perfecta para cualquier repisa temática.

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2. Peluche Interactivo de Zoey (Versión Chibi Kawaii): Zoey cobra vida en este adorable formato chibi de proporciones exageradas y ojos expresivos. Lo que lo hace especial son sus accesorios removibles inspirados en los videos musicales más populares del grupo, permitiendo personalizar su look diario según la era que prefieras recordar.

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3. Peluche Gigante de Colección: Mira (Edición Limitada de Peluche Suave): Si buscas una pieza de exhibición impactante, el peluche de tamaño grande de Mira es ideal. Diseñado para abrazar durante las transmisiones en vivo o los maratones de videos, este modelo destaca por su textura aterciopelada de alta calidad y una etiqueta numerada que certifica su autenticidad.

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4. Set de Minipeluches Dúo: Rumi & Zoey (Llaveros de Peluche para Mochila): Para llevar la energía de las chicas a todas partes, este set compacto combina mini versiones de Rumi y Zoey equipadas con argollas resistentes. Son ideales para decorar la mochila escolar, el bolso del diario o el it-bag con los colores oficiales del fandom.

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5. Peluche Especial de Escenario: Las Tres Chicas (Set Completo K-Pop Demon Hunters): Para cerrar con broche de oro, este paquete reúne a Rumi, Zoey y Mira juntas sobre una base de escenario miniatura desmontable. Es la opción definitiva para regalar o regalarse, asegurando que las tres integrantes luzcan siempre unidas en tu colección personal.