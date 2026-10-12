Cómo limpiar el maquillaje y los riesgos de prestarlo a alguien más

El maquillaje forma parte de la rutina diaria de muchas personas, pero mantener limpios los productos y herramientas que se utilizan es fundamental para cuidar la piel. La acumulación de residuos, grasa y microorganismos puede afectar su higiene y conservación.

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Además, compartir cosméticos con otras personas puede aumentar el riesgo de transferir bacterias y otros microorganismos. Por eso, incorporar algunos hábitos sencillos de limpieza y cuidado permite utilizar el maquillaje de una forma más segura.

¿Cuáles son los riesgos de compartir el maquillaje?

Compartir maquillaje puede facilitar la transmisión de bacterias, virus y otros microorganismos entre personas. Esta práctica puede favorecer la aparición de irritaciones, conjuntivitis, herpes labial o infecciones cutáneas. Para reducir estos riesgos, lo recomendable es no compartir cosméticos de uso personal y mantener limpios los productos, brochas y herramientas que se utilizan.

¿Cómo limpiar los productos de maquillaje para evitar bacterias?

Mantener limpios los productos de maquillaje es importante para evitar la acumulación de residuos y microorganismos que pueden entrar en contacto con la piel. La limpieza debe adaptarse al tipo de cosmético y realizarse con cuidado para no alterar su textura o composición.

En el caso de las brochas y pinceles, retira primero los restos de producto y lávalos con agua y un jabón suave. Masajea las cerdas con cuidado, enjuágalas hasta eliminar completamente el jabón y déjalas secar en posición horizontal.

Los aplicadores y esponjas también necesitan una limpieza frecuente. Puedes lavarlos con agua y un producto limpiador suave, asegurándote de retirar todos los restos de maquillaje. Es importante dejarlos secar por completo antes de volver a utilizarlos.

Para productos como labiales, puedes limpiar suavemente la superficie con un pañuelo limpio. En el caso de lápices de ojos o labios, mantenerlos bien afilados permite retirar la capa exterior del producto y conservar una superficie limpia.

También es recomendable limpiar periódicamente los envases y tapas con un paño ligeramente húmedo. Finalmente, evita compartir cosméticos de uso personal, especialmente aquellos que tienen contacto directo con los ojos o la boca, y desecha los productos que hayan cambiado de olor, textura o apariencia.