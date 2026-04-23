3 tonos de tintes de pelo para abuelitas que te harán ver más bella y jovial

El color del cabello es un factor importante para disimular las canas y resaltar las facciones del rostro, por ello, si tienes más de 50 años opta por tonos que mejoren la calidez del tono de tu piel, verás un cambio impresionante, pues te verás mucho más joven y notarás que tus disminuyen las arrugas visiblemente.

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Tintes de pelo para abuelitas, tonos que embellecen la cabellera

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Chocolate: Este tono es ideal si quieres algo muy natural y a la vez disimular tus canas, además de parecer que no has teñido tu cabellera. Gracias a que el color no es del todo oscuro, hace que tus facciones se vean más suaves, disimula las líneas de expresión y te hace ver más joven.

Rubio cálido: Este color es perfecto para las abuelitas que quieren quitarse unos años de encima. El objetivo de este tono no es esconder las canas, sino hacerlas ver más luminosas en combinación con el tinte, así que no se aplica en la totalidad de la cabellera. Podrás ver que tu rostro luce más cálido y fresco.

Platinado cenizo: Si lo que buscas es enaltecer a tus canas, elige este tono de tinte para pelo, no es necesario cubrir absolutamente todo el cabello con dicho tono, ya que lo que le da el toque perfecto es que parecen unas pequeñas luces platinadas. Te verás con mucho estilo y seguramente robarás miradas.

¿Qué colores de pelo NO son los ideales para las abuelitas?

Así como hay colores de cabello que son ideales para abuelitas, hay algunos que no lo son, ya que pueden tener un efecto contrario.

El color negro no es optimo para las mujeres mayores, ya que hace que las facciones y líneas de expresión del rostro se marquen un poco más. Otro de los colores que no son sugeridos por los expertos de belleza es el rojo, puede ser un color que reste elegancia y además enfatiza las marcas de la piel.