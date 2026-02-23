El 30% de las personas espía el celular de su pareja cuando se baña

Las relaciones de pareja suelen ser muy complicadas, aunque por apariencia algunas suelen estar derramando miel y presumen tener una gran convivencia; existe otra cara de la moneda, donde los celos y ciertas conductas salen a la luz, las cuales suelen complicar las cosas.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México y de Sofía Aragón, quien es secretaria general de la Facultad de Psicología, se detalló que los celos son una emoción muy intensa y se relacionan con el miedo a perder a una persona por la que se sienten muchas cosas, lo que puede complicar y dañar las relaciones de pareja.

El 30% de las personas revisa el celular de su pareja cuando se bañan

Es muy común que las personas que padecen de celos, decidan recopilar pruebas con el fin de saber la verdad o comprobar las sospechas que ellos pueden tener. Una de las actividades más comunes en las relaciones, es revisar el celular de su pareja, algo que para muchos se ha convertido en algo totalmente normal, mientras que para otros es algo mal visto.

Incluso, The Competitive Intelligence Unit (CIU) realizó un estudio donde se demostró que el 61.4 % de los usuarios de Internet, afirmaron de pareja se han visto beneficiadas por el uso de las redes sociales. Un dato curioso es que el 36.5 % reveló que ha tenido una relación o intimidad con alguien que ha conocido en las plataformas digitales.

Sin embargo, de forma sorprendente 7 de cada 10 personas confirmaron que han revisado el teléfono o computadora de su pareja buscando saber si son infieles. También se ha revelado que 4 de 10 personas, lograron encontrar pruebas sobre una posible infidelidad.

Del total de estas revisiones, el 36.2% se hacen cuando la pareja se está bañando, mientras que el 38.2% cuando el ser querido se encuentra haciendo otra actividad y el 25.4% cuando la persona está durmiendo.

