La bolsa negra lideró por varias décadas el mercado gracias a su facilidad para combinar con distintos colores y estilos. No obstante, las tendencias actuales de la moda muestran una preferencia por accesorios capaces de aportar contraste, textura y personalidad al conjunto. Por ello, traemos para ti estas 4 alternativas para reemplazar la tradicional y hacer que tu outfit parezca más costoso. Conoce las 6 opciones para sustituir los muebles voluminosos del comedor por soluciones más ligeras.

En los últimos años, las grandes marcas y firmas de moda internacionales apuestan por diferentes tipos de tonos de bolso, como lo son en colores tierra, vino, crema y café chocolate, para combinar sus outfits y hacer que se vean más costosos. Conoce las 4 alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.

Las alternativas para reemplazar la bolsa negra tradicional

1. Bolso café chocolate: Este color se consolidó como uno de los colores más utilizados por las principales casas de moda. Cabe resaltar que, además de combinar fácilmente con blanco, beige, azul marino, gris y verde oliva, este tono aporta profundidad visual sin generar el contraste intenso que produce el negro.

4 alternativas para reemplazar la bolsa negra tradicional y hacer que tu outfit parezca más costoso|IA

2. Bolso vino: Es uno de los protagonistas de las pasarelas internacionales. Otra ventaja que tiene el tono es su facilidad para complementar prendas neutras sin perder protagonismo. Asimismo, transmite elegancia porque conserva la profundidad del negro, pero con un matiz cálido que hace más visual al conjunto u outfit.

3. Bolso crema o marfil: Los bolsos en crema, marfil o hueso ayudan a iluminar conjuntos monocromáticos y ofrecen una alternativa diferente al negro tradicional. Este tipo de tonos claros es uno de los más utilizados por el estilo minimalista y de lujo que dan.

4. Bolso de gamuza: La gamuza regresó para ocupar un lugar en las colecciones de moda. Este acabado ofrece una apariencia artesanal que suele relacionarse con productos de mayor calidad.