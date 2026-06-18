El mobiliario de gran tamaño ha dejado de ser la única opción para equipar un comedor. La tendencia actual del diseño de interiores indica que favorecen ambientes más abiertos, versátiles y fáciles de adaptar a las necesidades diarias. Por ello, traemos para ti estas 6 opciones de muebles para reemplazar los voluminosos por soluciones más ligeras. Conoce las 4 alternativas para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.

La distribución del mobiliario influye directamente en cómo se percibe el espacio, por lo que sustituir piezas robustas por opciones más ligeras puede mejorar la circulación y la iluminación natural. Debido a las pequeñas casas y departamentos, los muebles multifuncionales, almacenamiento inteligente y decoración flexible ayudan a aprovechar cada metro. Estas son las 4 opciones que están reemplazando a las mesas de centro tradicionales en salas pequeñas.

Las opciones para reemplazar los muebles voluminosos

1. Mesas redondas: Las mesas redondas ocupan menos espacio visual que los modelos rectangulares de gran tamaño. Además, eliminan las esquinas, lo que facilita el paso entre los diferentes puntos del comedor.

6 opciones para reemplazar los muebles voluminosos del comedor por soluciones más ligeras|IA

2. Bancas multifuncionales: Las bancas sustituyen varias sillas tradicionales. Además, este tipo de mobiliario permite guardar manteles, utensilios, cojines o accesorios del comedor.

3. Sillas ligeras: Las sillas de policarbonato o madera de perfil fino producen un menor impacto visual que los modelos tapizados de gran volumen. Otra ventaja es su facilidad para moverlas durante la limpieza

4. Consolas extensibles: Funcionan como muebles decorativos durante la mayor parte del tiempo y se transforman en mesas para varias personas cuando se requiere.

5. Repisas flotantes:Una de las opciones son las repisas flotantes, las cuales permiten almacenar vajillas, objetos decorativos o plantas sin utilizar espacio en el piso.

6. Carritos con ruedas: Reemplazan los muebles fijos destinados al almacenamiento. Este tipo de pieza permite transportar platos, bebidas o utensilios entre la cocina y el comedor. Además, funciona como superficie adicional cuando tengas invitados.