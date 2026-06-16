El clóset tradicional con puertas voluminosas y estructuras pesadas está perdiendo protagonismo en las habitaciones modernas. En este 2026, las tendencias de interiorismo en junio apuestan por soluciones más ligeras, funcionales y visualmente abiertas que permiten aprovechar mejor cada metro cuadrado. Estas son 4 alternativas para reemplazar el clóset tradicional y hacer que la habitación parezca más amplia.

Las 4 alternativas que están reemplazando al clóset tradicional

En espacios pequeños, la elección del sistema de almacenamiento puede marcar una gran diferencia. De acuerdo con Elle Decor, los muebles visualmente ligeros, las soluciones abiertas y los elementos que favorecen el paso de la luz ayudan a que los dormitorios se perciban más amplios y despejados, incluso cuando cuentan con pocos metros cuadrados. Además, reducir los volúmenes visuales evita que la habitación luzca saturada y mejora la sensación de amplitud. Estas son algunas recomendaciones:

1. Percheros abiertos de diseño minimalista: Los percheros abiertos se han convertido en una de las opciones favoritas para los dormitorios contemporáneos. Al eliminar puertas y paneles laterales, generan una sensación visual mucho más ligera. Además, permiten mantener la ropa organizada y al alcance de la mano, mientras aportan un toque moderno y decorativo al espacio.

Así es un perchero minimalista.|(Pinterest)

2. Armarios empotrados a medida: Los armarios integrados en la pared continúan ganando popularidad porque aprovechan al máximo el espacio disponible. Al quedar alineados con los muros, crean una apariencia uniforme que evita interrupciones visuales y contribuye a que la habitación luzca más ordenada y amplia.

En lugar de un clóset tradicional, un armario empotrado.|(Pinterest)

3. Vestidores abiertos con módulos organizadores: Los vestidores abiertos ya no son exclusivos de las casas grandes. Actualmente, existen sistemas modulares que permiten crear zonas de almacenamiento funcionales incluso en habitaciones pequeñas. Según El Mueble, este tipo de soluciones favorecen la organización, optimizan cada rincón disponible y aportan una sensación de amplitud al eliminar estructuras cerradas y pesadas.





4. Estanterías verticales con cajoneras integradas: Las estanterías altas combinadas con cajones inferiores permiten almacenar ropa, accesorios y objetos personales sin ocupar demasiado espacio visual. Su diseño vertical dirige la mirada hacia arriba, lo que ayuda a que los techos parezcan más altos y la habitación se perciba más espaciosa.

Así es el clóset tipo estantería vertical.|(Pinterest)

Las tendencias de decoración para 2026 demuestran que el almacenamiento ya no tiene que depender de grandes clósets tradicionales. Las soluciones abiertas, los muebles empotrados y los sistemas modulares están transformando los dormitorios al ofrecer mayor funcionalidad, orden y una sensación visual de amplitud que resulta ideal para espacios pequeños.