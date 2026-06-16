Las paredes completamente lisas están perdiendo protagonismo en el diseño de interiores. En este 2026, las tendencias apuntan hacia superficies con volumen, textura y acabados capaces de aportar personalidad a cualquier espacio sin necesidad de realizar grandes remodelaciones. Estas son 4 ideas para reemplazar las paredes lisas por soluciones con relieve y textura que transformarán por completo la apariencia de tu hogar .

Las 4 ideas para reemplazar las paredes lisas: una a una

Las paredes ya no son solo un elemento estructural. Hoy se han convertido en protagonistas de la decoración, capaces de generar profundidad visual, aportar calidez y crear ambientes mucho más sofisticados. Interioristas y expertos en diseño coinciden en que los acabados texturizados ayudan a que los espacios se perciban más acogedores y con mayor carácter.

De acuerdo con la revista Architectural Digest España, las paredes con relieve se han convertido en una de las tendencias más fuertes en decoración gracias a su capacidad para generar profundidad, movimiento y una estética mucho más interesante que los muros tradicionales. Los panelados, revestimientos naturales y acabados artesanales son algunas de las opciones que más están conquistando los proyectos de interiorismo.

1. Paneles decorativos en relieve

Los paneles tridimensionales son una de las soluciones más populares del momento. Sus formas geométricas, líneas verticales o patrones orgánicos crean interesantes juegos de luces y sombras que aportan dinamismo a cualquier habitación. Además, pueden pintarse del mismo color que la pared para lograr un efecto elegante, uniforme y moderno.

Así se ven las paredes con paneles decorativos en relieve.|(Pinterest)

2. Revestimientos de madera con textura

La madera sigue siendo una de las grandes favoritas en decoración, pero ahora se presenta mediante listones, ranuras y acabados en relieve. Este recurso aporta calidez visual y ayuda a crear espacios mucho más acogedores. Además, los diseños verticales generan una sensación de mayor altura en habitaciones con techos bajos.

Paredes estilo madera.|(Pinterest)

3. Acabados artesanales con mortero o estuco

Los revestimientos elaborados con morteros decorativos, estucos y técnicas artesanales permiten crear superficies únicas y llenas de personalidad. Este tipo de acabado aporta una apariencia natural y sofisticada que encaja perfectamente con estilos contemporáneos, mediterráneos y minimalistas.

Un acabado artesanal en paredes.|(Pinterest)

4. Bajorrelieves y formas curvas

Las paredes con formas orgánicas están ganando terreno en los proyectos de interiorismo más innovadores. Los bajorrelieves, nichos decorativos y curvas integradas al muro aportan movimiento visual y convierten cualquier pared en un auténtico punto focal dentro de la vivienda.

Paredes con textura.|(Pinterest)

Un tip extra para lograr un efecto más impactante en la textura de la pared

Si deseas potenciar todavía más el efecto de las paredes con textura, una recomendación compartida por especialistas en remodelación de viviendas es complementarlas con iluminación indirecta. Las luces LED ocultas o dirigidas hacia la superficie resaltan los relieves, crean sombras decorativas y hacen que el volumen destaque mucho más durante la noche.

Esta sencilla estrategia puede transformar por completo la percepción de un muro texturizado, aportando profundidad, elegancia y una atmósfera mucho más sofisticada.

Las tendencias de interiorismo para 2026 dejan claro que los muros ya no tienen por qué ser planos y aburridos. Las texturas, los relieves y los acabados tridimensionales se posicionan como la mejor alternativa para aportar personalidad, profundidad y elegancia a cualquier espacio sin necesidad de realizar una remodelación integral.