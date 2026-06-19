El área de lavado suele ser uno de los espacios más reducidos dentro de una vivienda, sobre todo si son departamentos o casas urbanas pequeñas, por lo que cada elemento es crucial para darle una sensación de amplitud. El tendedero de piso tradicional es un accesorio práctico, pero hay otras 4 alternativas que puedes elegir. Estas son las 4 opciones para reemplazar la cabecera tradicional y hacer que la habitación parezca más grande.

El tendedero de piso es un accesorio práctico, pero permanece desplegado durante varias horas mientras la ropa termina de secarse. Por ello, especialistas en diseños de interiores recomiendan sustituir este tipo de estructuras por opciones verticales para liberar espacio y mejorar la distribución en general del espacio. Conoce las 4 opciones que están reemplazando a las mesas de centro tradicionales en salas pequeñas.

4 alternativas para reemplazar el tendedero de piso tradicional y hacer que el cuarto de lavado parezca más amplio|IA

Las 4 alternativas para reemplazar el tendedero de piso tradicional

1. Tendederos de techo: Estos sistemas funcionan mediante poleas o mecanismos de elevación que permiten subir la ropa una vez colocada, lo que mantiene libre el piso durante el proceso de secado. Además de liberar superficie, esta alternativa favorece una mejor circulación del aire alrededor de las prendas.

2. Tendederos retráctiles: Permanecen ocultos mientras no cumplen su función. Una vez instalados sobre el muro, solo requieren extender los cables o brazos cuando haya ropa por secar. Esta alternativa al tendedero tradicional es que reduce la sensación de saturación dentro del cuarto de lavado.

3. Barras abatibles: Una alternativa es instalar barras metálicas plegables directamente sobre la pared. Estas estructuras permiten colgar camisas, vestidos o prendas que requieren secado natural. Lo mejor de todo es que permanecen recogidas cuando dejan de utilizarse.

4. Organizadores modulares: Estos sistemas verticales combinan barras, repisas y accesorios para crear una estación de lavado completamente personalizada. Desplazar el almacenamiento hacia los muros libera el piso, mejora la circulación y genera una percepción visual de mayor amplitud del espacio.