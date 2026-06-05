Tablas de multiplicar de Minecraft: así pueden aprender de manera divertida los niños
El tiempo de estudio no tiene que ser un castigo para los pequeños, especialmente con métodos divertidos, como las tablas de multiplicar temáticos de Minecraft.
Las tablas de multiplicar pueden llegar a convertirse en un auténtico problema para los niños que les cuesta concentrarse porque las lecciones les parecen aburridas. Y más que un castigo, la solución para que sientan interés por este tema, consiste simplemente en hacerlo más divertido, como los tableros inspirados en Minecraft para los que son fanáticos de los videojuegos.
Los 3 métodos más ingeniosos para aprenderse las tablas de multiplicar con Minecraft
- Gafetes de Minecraft con las tablas de multiplicar. Si tus hijos son más dinámicos y nunca se quedan quietos, entonces los gafetes que traen las tablas de multiplicar combinadas con los personajes de Minecraft son la mejor opción de estudio. Para hacerlas en casa, solo hay que imprimir tarjetas medianas con las tablas del 1 al 10 y sus respectivos resultados. Luego se deben enmicar y unir con una argolla. Pueden ir colgadas en su mochila, en su cuello o hasta para que vayan guardadas en el bolsillo.
- Juego temático de Minecraft con las tablas de multiplicar. En caso de que prefieras los método más originales para incentivar el estudio en los niños, está el juego temático de Minecraft con las tablas de multiplicar descargable y listo para imprimir. De acuerdo con la explicación del sitio Artiludis, se trata de una dinámica en la que hay que ir descubriendo los bloques conforme los resultados.
- Tableros de Minecraft personalizados. Otra de las mejores alternativas para que los niños se aprendan las tablas de multiplicar mientras se divierten, es con tableros personalizados con sus personajes preferidos de Minecraft. Se puede imprimir en diferentes tamaños y hasta agregar su nombre para que se sientan más entusiasmados al momento de estudiar.
Con estas sencillas, pero prácticas tareas, ayudarás a que tus hijos dejen de pensar que estudiar las tablas de multiplica es sinónimo de aburrimiento. Todo gracias a que pondrán a prueba su capacidad de retención, agilidad mental y destreza tomando como referentes a sus personajes preferidos. Lo mejor de todo es que estos métodos de estudio fáciles se pueden replicar con diferentes caricaturas y películas.