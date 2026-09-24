4 cortes de cabello en capas que aportan volumen y movimiento al pelo

Los cortes de cabello en capas son una opción versátil para renovar la melena sin necesidad de hacer cambios demasiado drásticos. Al distribuir el cabello en diferentes niveles, permite crear movimiento y aportar una sensación de mayor volumen.

Caminos de la Vida | Programa 24 de septiembre 2026

Además, existen diferentes estilos de capas que pueden adaptarse a distintos largos y tipos de cabello. desde opciones sutiles hasta cortes más marcados, estas propuestas pueden darle aire fresco y moderno al look.

¿Qué tipos de cuidados necesitan los cortes de cabello en capas?

Los cortes de cabello en capas necesitan algunos cuidados para conservar su forma, movimiento y volumen. Es recomendable utilizar productos adecuados para el tipo de cabello y evitar el exceso de calor, especialmente en las puntas. Aplicar acondicionador y mascarillas hidratantes ayuda a mantener la fibra capilar suave y reducir el frizz. También es importante cepillar el pelo con delicadeza para evitar tirones y quiebres. Para conservar la estructura del corte, conviene realizar retoques periódicos según el crecimiento del cabello. Si se utilizan herramientas de calor, como secador, plancha o rizador, es preferible aplicar previamente un protector térmico y controlar la temperatura.

¿Qué cortes de cabello dan más volumen y movimiento?

Los cortes en capas permiten transformar la melena sin perder necesariamente el largo. Según la forma en que se distribuyan las capas, es posible conseguir mayor volumen, textura y movimiento.

Shag

El shag se caracteriza por sus capas marcadas y una apariencia desenfadada. Es una alternativa ideal para quienes buscan una melena con textura y movimiento, ya que las diferentes longitudes generan una sensación de mayor volumen.

Butterfly cut

Combina capas cortas alrededor del rostro con otras más largas en el resto de la melena. Este contraste aporta ligereza y movimiento, además de crear un efecto de volumen especialmente visible al peinar el cabello.

Wolf cut

El wolf cut reúne elementos del shag y el mullet, con capas más pronunciadas en la parte superior. Su estructura aporta textura y una apariencia más abundante, por lo que resulta una opción para quienes buscan un cambio más marcado.

Capas largas

Las capas largas son una alternativa más sutil para quienes desean conservar el largo. Permiten distribuir el cabello, aportar fluidez y evitar que la melena se vea completamente recta o pesada.