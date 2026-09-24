Cómo decorar la casa con artesanías: 5 ideas que la hacen ver más elegante y sofisticada

Las artesanías pueden convertirse en uno de los detalles más especiales de la decoración del hogar. Aunque muchas veces se relacionan con estilos rústicos o tradicionales, lo cierto es que una pieza hecha a mano puede darle personalidad y elegancia a cualquier espacio cuando se combina de la manera adecuada. No necesitas llenar la casa de objetos decorativos para conseguir un ambiente sofisticado. Basta con elegir algunas piezas que llamen la atención, jugar con sus texturas y colores y encontrarles el lugar indicado. Estas ideas para decorar con artesanías pueden ayudarte a transformar distintos rincones de tu hogar sin perder ese toque acogedor que hace que un espacio se sienta propio.

5 formas de decorar tu casa con artesanías para darle un toque elegante

Las piezas artesanales, de acuerdo con Tikal, tienen algo que difícilmente pueden ofrecer los objetos producidos en serie: cada una cuenta con detalles que las hacen diferentes. Desde un jarrón de barro hasta un textil bordado a mano, estos elementos pueden convertirse en protagonistas de la decoración si se colocan estratégicamente. Además, no es necesario cambiar todos los muebles o hacer una gran remodelación. La clave está en encontrar un equilibrio entre las artesanías y el resto de la decoración, de manera que destaquen sin hacer que el espacio se vea saturado. Estas son 5 maneras de decorar on artesanías:

