Cómo decorar la casa con artesanías: 5 ideas que la hacen ver más elegante y sofisticada
Descubre cómo incorporarlas para conseguir una decoración elegante y con mucho estilo
Las artesanías pueden convertirse en uno de los detalles más especiales de la decoración del hogar. Aunque muchas veces se relacionan con estilos rústicos o tradicionales, lo cierto es que una pieza hecha a mano puede darle personalidad y elegancia a cualquier espacio cuando se combina de la manera adecuada. No necesitas llenar la casa de objetos decorativos para conseguir un ambiente sofisticado. Basta con elegir algunas piezas que llamen la atención, jugar con sus texturas y colores y encontrarles el lugar indicado. Estas ideas para decorar con artesanías pueden ayudarte a transformar distintos rincones de tu hogar sin perder ese toque acogedor que hace que un espacio se sienta propio.
5 formas de decorar tu casa con artesanías para darle un toque elegante
Las piezas artesanales, de acuerdo con Tikal, tienen algo que difícilmente pueden ofrecer los objetos producidos en serie: cada una cuenta con detalles que las hacen diferentes. Desde un jarrón de barro hasta un textil bordado a mano, estos elementos pueden convertirse en protagonistas de la decoración si se colocan estratégicamente. Además, no es necesario cambiar todos los muebles o hacer una gran remodelación. La clave está en encontrar un equilibrio entre las artesanías y el resto de la decoración, de manera que destaquen sin hacer que el espacio se vea saturado. Estas son 5 maneras de decorar on artesanías:
- Elige una pieza que sea la protagonista. Una de las formas más sencillas de conseguir una decoración elegante es elegir una artesanía que tenga suficiente presencia para convertirse en el punto de atención de la habitación. Puede ser un jarrón de barro negro, una escultura de cerámica, una pieza de madera tallada o incluso una obra artesanal de gran tamaño. Lo importante es colocarla en un sitio donde pueda apreciarse sin competir con demasiados objetos. Una mesa de centro, un recibidor o una repisa despejada pueden ser lugares ideales para darle protagonismo. Alrededor puedes dejar algunos espacios libres para que la pieza destaque todavía más.
- Dale un toque especial a la iluminación. Las lámparas y los faroles artesanales también pueden cambiar por completo la apariencia de una habitación. Los diseños hechos a mano con materiales como hierro, vidrio o fibras naturales aportan textura y hacen que incluso una iluminación sencilla tenga mayor personalidad. Puedes colocar una lámpara artesanal sobre la mesa del comedor, utilizar un farol para decorar algún rincón de la sala o elegir una pieza colgante para convertirla en parte importante del espacio. La luz cálida puede ayudar a crear un ambiente más acogedor, especialmente durante la noche.
- Incorpora textiles hechos a mano. Los textiles son otra alternativa para introducir artesanías en la decoración sin hacer cambios demasiado grandes. Cojines bordados, caminos de mesa tejidos, mantas o tapices pueden aportar color y textura a espacios que quizá ya cuentan con muebles de estilo moderno. Para mantener una apariencia sofisticada, puedes optar por tonos neutros, colores tierra o combinaciones que hagan juego con los muebles. Un tapiz artesanal sobre una pared sencilla o unos cojines tejidos sobre un sofá de líneas simples pueden ser suficientes para darle mayor calidez al lugar.
- Agrupa varias piezas para crear una composición. En lugar de colocar pequeños objetos artesanales por diferentes partes de la casa, puedes reunirlos en un mismo espacio para crear una composición más ordenada. Una opción es utilizar tres piezas de diferentes tamaños, alturas o texturas, como un jarrón, una figura de madera y una pequeña pieza de cerámica. Esta distribución permite que los objetos se vean relacionados entre sí y evita que la decoración parezca accidental. Puedes probar con una mesa auxiliar, una repisa o el recibidor, procurando dejar suficiente espacio alrededor para que cada pieza pueda apreciarse.
- Mezcla lo tradicional con muebles modernos. No tienes que elegir entre una decoración contemporánea y las artesanías tradicionales. De hecho, combinar ambos estilos puede hacer que las piezas hechas a mano destaquen mucho más. Una silla tejida, una escultura de madera o una pieza de cerámica pueden contrastar con muebles de líneas sencillas y paredes en colores claros.