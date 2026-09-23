El método japonés para lavar el cabello y cuidarlo desde la raíz

El método japonés para lavar el cabello propone prestar atención no solo al pelo, sino también al cuidado del cuero cabelludo. La rutina combina diferentes pasos que buscan mantenerlo limpio y favorecer una apariencia saludable.

Noticias Michoacán del 23 de septiembre 2026

Desde el cepillado previo hasta el masaje durante el lavado, cada etapa cumple una función dentro de este ritual. Incorporar estos hábitos puede ayudar a convertir una tarea cotidiana en un momento de cuidado capilar.

¿Cómo cuidar el cabello con el método de lavado japonés?

El método japonés para lavar el cabello propone prestar especial atención al cuero cabelludo y realizar cada paso con suavidad. Antes de entrar a la ducha, se recomienda cepillar el cabello para retirar impurezas y desenredarlo sin tirones.

Durante el lavado, aplica shampoo sobre el cuero cabelludo y realiza un masaje suave con las yemas de los dedos, especialmente en la zona de la coronilla. Otro de los pasos que contempla una rutina es aplicar aceite antes del shampoo, tanto en el cuero cabelludo como en el cabello, según las necesidades de cada persona.

Al finalizar, evita retorcer o frotar el cabello mojado, ya que puede favorecer el quiebre. En su lugar, retira el exceso de agua con movimientos delicados y utiliza una toalla de microfibra o una camiseta de algodón. Por último, procura reducir la exposición al calor del secador y utiliza una temperatura moderada para proteger la fibra capilar y mantener su aspecto saludable.

¿Cómo evitar tener el cabello graso?

Para evitar el cabello graso, es importante utilizar productos adecuados para el cuero cabelludo y evitar aplicar acondicionador o mascarillas directamente sobre las raíces. También conviene lavar el pelo cuando sea necesario, sin frotar con demasiada fuerza, ya que esto puede irritar la piel. Evita tocarlo constantemente con las manos y limita el uso de productos muy pesados. Además, mantener limpios los cepillos y cambiar con frecuencia las fundas de almohada puede ayudar a conservar el cabello limpio y sin acumulación de residuos.