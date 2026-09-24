5 sombras para lucir una apariencia coreana natural y juvenil

Una de las tendencias del momento es la apariencia coreana o también conocida como K-beauty ya que brinda una apariencia natural y juvenil. Uno de los secretos principales es el de usar sombras con tonos suaves de baja saturación, texturas sutiles y poder crear una dimensión delicada.

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Es importante que no satures de color, sino que tienes que buscar refrescar e iluminar la mirada. Aquí te vamos a contar sobre 5 sombras esenciales que debes tener para obtener un estilo K-beauty.

¿Cuáles son las sombras para tener apariencia coreana?

Beige Claro Mate (Tono Base): este es un color con el que vas a poder unificar el color del párpado, neutralizar rojeces como así también poder crear un lienzo limpio y suave.

Rosa Durazno o Apricot (Soft Coral): aquí tenemos un color juvenil que si se aplica suavemente en el párpado móvil aporta frescura, vitalidad y un aspecto despierto.

Marrón Suave o Topo (Contorno Sutil): este color de sombra es un tono mate en transición que debe ser colocado en la cuenca del ojo o en la esquina exterior para poder obtener una profundidad imperceptible y natural.

El bronce es uno de los colores de sombras que lucen hermosos en ojos marrones y pieles claras|Pinterest

Champán Satinado o Micro-Glitter: Esencial para iluminar el lagrimal y, sobre todo, crear el efecto aegyosal (la pequeña bolsa debajo del ojo), que da un aspecto tierno, sonriente y rejuvenecido.

Marrón Medio/Oscuro Mate (Delineado Difuminado): aquí tenemos una opción para no utilizar delineadores líquidos duros. Para un estilo coreano se usa una sombra marrón oscura con una brocha angular para definir la línea de las pestañas de forma suave y difuminada.

¿Cuáles son las paletas coreanas ideales?

Romand Better Than Eyes N Series 6g Dry

Aquí tienes cuatro tronos compactos que se inspiran en las flores secas. Ayudan a controlar el exceso de grasa en el párpado para una duración larga.

Peripera Ink Pocket Shadow Palette 008 Strawberry Falling for Mute

Estos son tonos fresa y marrón con baja saturación. Contiene una textura sedosa y está pensada para dar volumen sin dejar el ojo hinchado, ideal para principiantes.

GIVERNY Soft Eye Palette 5g 01 Lazy Coral

Por otro lado, tenemos esta opción donde se combinan los tonos duraznos, té de albaricoque y sutiles marrones. Con ellos se pueden hacer una dimensión tridimensional y cálida manteniendo la estética transparente del K-beauty.

Nature Republic Daily Basic Palette 06 SOFT BROWN

Por último, tenemos esta opción de cuatro tonos mate y satinados neutros que difumina las líneas del párpado gracias a su textura sedosa tipo blurring.