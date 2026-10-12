4 cortes de pelo corto con flequillo ladeado para rejuvenecer y enmarcar la mirada de mujeres de más de 60

Encontrar un corte de pelo que aporte movimiento, favorezca las facciones y resulte fácil de peinar puede marcar la diferencia después de los 60. Con el paso del tiempo, es habitual que el pelo pierda parte de su densidad, por lo que los estilos cortos con capas suaves se convierten en una alternativa interesante para conseguir una apariencia más ligera y con volumen. Además, permiten renovar la imagen sin necesidad de recurrir a cambios demasiado drásticos. Uno de los detalles que puede transformar estos cortes de pelo es el flequillo ladeado y desfilado, ya que ayuda a enmarcar los ojos y suavizar visualmente las facciones. Combinado con capas estratégicas, crea una silueta dinámica que se adapta a diferentes tipos de rostro y texturas capilares. Desde opciones modernas y desenfadadas hasta estilos clásicos con un toque sofisticado, existen alternativas para encontrar un corte que se adapte a tu personalidad.

Cortes de pelo corto con flequillo rejuvenecedores ideales para mujeres después de los 60

La clave para elegir un buen corte de pelo no está únicamente en llevar el cabello corto, sino en encontrar una forma que aproveche su textura natural y aporte movimiento. Los estilos con capas bien distribuidas pueden ayudar a crear una apariencia más voluminosa, mientras que el flequillo lateral añade un detalle favorecedor alrededor de la mirada. Estas cuatro propuestas destacan por su versatilidad y por ofrecer distintas formas de renovar el look.

