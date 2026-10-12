4 cortes de pelo corto con flequillo ladeado para rejuvenecer y enmarcar la mirada de mujeres de más de 60
¿Buscas renovar tu look después de los 60? Estos cuatro cortes aportan movimiento y estilo al instante
Encontrar un corte de pelo que aporte movimiento, favorezca las facciones y resulte fácil de peinar puede marcar la diferencia después de los 60. Con el paso del tiempo, es habitual que el pelo pierda parte de su densidad, por lo que los estilos cortos con capas suaves se convierten en una alternativa interesante para conseguir una apariencia más ligera y con volumen. Además, permiten renovar la imagen sin necesidad de recurrir a cambios demasiado drásticos. Uno de los detalles que puede transformar estos cortes de pelo es el flequillo ladeado y desfilado, ya que ayuda a enmarcar los ojos y suavizar visualmente las facciones. Combinado con capas estratégicas, crea una silueta dinámica que se adapta a diferentes tipos de rostro y texturas capilares. Desde opciones modernas y desenfadadas hasta estilos clásicos con un toque sofisticado, existen alternativas para encontrar un corte que se adapte a tu personalidad.
Cortes de pelo corto con flequillo rejuvenecedores ideales para mujeres después de los 60
La clave para elegir un buen corte de pelo no está únicamente en llevar el cabello corto, sino en encontrar una forma que aproveche su textura natural y aporte movimiento. Los estilos con capas bien distribuidas pueden ayudar a crear una apariencia más voluminosa, mientras que el flequillo lateral añade un detalle favorecedor alrededor de la mirada. Estas cuatro propuestas destacan por su versatilidad y por ofrecer distintas formas de renovar el look.
- Pixie largo asimétrico. El long pixie combina laterales y nuca más cortos con una zona superior y frontal ligeramente más larga. Esta diferencia de longitudes permite jugar con el peinado y aportar volumen en la coronilla, especialmente cuando el cabello es fino. El flequillo largo peinado hacia un lado crea una línea diagonal que dirige la atención hacia los ojos y aporta dinamismo al rostro. Es una buena opción para quienes buscan un estilo moderno, elegante y con personalidad, sin renunciar a distintas posibilidades de peinado.
- Bixie texturizado. El bixie combina la silueta corta del pixie con la longitud de un bob, por lo que resulta ideal para quienes desean un cambio sin llevar el cabello demasiado corto. Sus capas desfiladas aportan movimiento alrededor de las sienes y los pómulos, mientras que el flequillo ladeado se integra con el resto del corte para enmarcar la mirada. Su principal ventaja es la versatilidad: puede peinarse con una textura natural y relajada o trabajarse con un acabado más pulido para ocasiones especiales.
- Microbob escalado a la mandíbula. Este corte se caracteriza por terminar a la altura de la mandíbula o ligeramente por encima, con capas sutiles que evitan que el cabello se vea demasiado rígido. El flequillo lateral rompe la simetría del contorno y añade movimiento en la parte frontal, mientras que las puntas ligeramente texturizadas ayudan a conseguir un acabado ligero. Es una alternativa favorecedora para quienes prefieren conservar algo más de longitud y buscan un estilo sofisticado que pueda llevarse tanto liso como con ondas suaves.
- Shaggy bob corto. El shaggy bob apuesta por capas de diferentes longitudes que aportan textura y movimiento, con mayor volumen en la parte superior y puntas más ligeras. Su acabado desenfadado es especialmente interesante para el cabello ondulado o con cierta textura natural, ya que permite aprovechar su forma sin depender de un peinado demasiado elaborado. El flequillo ladeado se mezcla con las capas frontales y enmarca los ojos de manera sutil. Es una opción para quienes prefieren un look fresco, dinámico y menos estructurado.