Flores de cempasúchil de papel crepé para decorar tu casa en Día de Muertos

Las flores de cempasúchil son uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos en México. Su intenso color naranja aporta alegría a los altares y las decoraciones, y existe una forma sencilla de recrearlas en casa sin utilizar flores naturales.

Con papel crepé y algunos materiales fáciles de conseguir, es posible elaborar versiones decorativas para colocar en ofrendas, centros de mesa o distintos rincones del hogar. Esta manualidad es una alternativa económica para quienes buscan preparar adornos personalizados y darle un toque tradicional a sus espacios.

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¿Por qué las flores de cempasúchil son usadas en Día de Muertos?

Las flores de cempasúchil son uno de los elementos más representativos del Día de Muertos en México por su intenso color naranja y su significado simbólico. Según la tradición, su aroma y sus pétalos ayudan a guiar a las almas de los difuntos hacia los altares y las ofrendas. Por eso, se utilizan para decorar tumbas, caminos y hogares durante esta celebración dedicada a recordar a los seres queridos.

¿Cómo hacer flores de cempasúchil con papel crepé?

Las flores de cempasúchil de papel crepé son una alternativa económica para decorar el hogar durante el Día de Muertos. Para elaborarlas, se necesitan papel crepé naranja, tijeras, alambre floral o palitos de madera, pegamento y un poco de papel verde para crear los tallos y las hojas.

Paso a paso

Primero, corta varias tiras de papel crepé y dóblalas en forma de acordeón. Después, recorta uno de los extremos para darles una apariencia irregular, similar a los pétalos de las flores naturales.

A continuación, ata el centro de cada tira con alambre floral o hilo resistente. Separa con cuidado las capas de papel y ábrelas una por una para conseguir una flor voluminosa y con textura.

Cuando hayas formado la flor, coloca un palito de madera o alambre en la base para crear el tallo. Puedes cubrirlo con papel crepé verde y añadir algunas hojas recortadas para conseguir un acabado más natural.

Por último, acomoda los pétalos hasta obtener la forma deseada. Puedes elaborar varias flores y colocarlas en un jarrón, decorar un altar o utilizarlas como parte de una ofrenda. Es una manualidad sencilla que permite crear adornos duraderos y personalizados para esta tradición mexicana.