5 cortes de cabello que favorecen a las mujeres con rostro redondo en otoño

¿Tienes el rostro redondo y quieres renovar tu look este otoño? Hay cortes de cabello que pueden ayudarte a equilibrar visualmente tus facciones y darle más movimiento a tu melena. La clave está en elegir estilos que aporten dimensión y enmarquen el rostro de manera favorecedora. Estos 5 cortes diferentes para mujeres te van a ayudar a encontrar tu estilo propio.

Cómo elegir un corte de pelo si tengo la cara redonda

De acuerdo con expertos en belleza, al elegir un corte de pelo no solo debes fijarte en las tendencias de la temporada, sino también en la forma de tu rostro. En el caso de las caras redondas, las capas, los cortes que alargan visualmente y el volumen colocado estratégicamente pueden convertirse en grandes aliados, según recomienda Elle.

Por eso, estos 5 cortes de cabello pueden ser una opción para renovar tu imagen durante el otoño. Mira uno por uno:

Apuesta por un nuevo corte de pelo para mujer.|(ESPECIAL/IA)

Corte mariposa: sus capas largas ayudan a enmarcar el rostro y crean movimiento alrededor de la melena. Además, permite conservar el largo del cabello mientras aporta dimensión y evita que el pelo luzca plano. ¿Cómo te quedaría? Bob largo o long bob: si quieres llevar el cabello corto sin marcar demasiado la zona de las mejillas, este estilo puede ser una alternativa. Al llegar por debajo de la barbilla, genera una línea visual más alargada y aporta movimiento. Puedes darle tu toque con mechones de colores o accesorios. Shag con capas: las capas desfiladas hacen que el cabello tenga más textura y movimiento. Puedes combinarlo con un flequillo de cortina para crear un marco alrededor del rostro sin darle demasiado peso a los laterales. Corte en capas largas a tu estilo: es una opción sencilla para quienes prefieren mantener una melena larga. Las capas comienzan estratégicamente y ayudan a distribuir el volumen, mientras que los mechones que rodean el rostro pueden crear un efecto visual más estilizado. Pixie con volumen en la parte superior: para quienes buscan un cambio más atrevido, este corte concentra la atención en la parte superior de la cabeza y despeja los laterales. En este peinado la textura y el volumen en la coronilla pueden ayudar a crear una apariencia más alargada. ¿Te atreverías a usarlo?

Estos cortes de cabello para mujer son ideales para rostro redondo.|(ESPECIAL/IA)

¿Cuál corte de cabello conviene más en otoño?

Elegir un corte que favorezca el rostro no significa renunciar a las tendencias de otoño. La textura, las capas y la forma en que se distribuye el volumen pueden hacer una gran diferencia para conseguir un cambio de look que se adapte a tus facciones.

Así pues, en tu próxima visita con el estilista, hazle saber tus gustos y él te ayudará a encontrar la mejor solución que se adapte a tu rostro.