4 cortes de pelo para mujer con cabello largo y recto: lucirás aesthetic
Dale un nuevo estilo a tu pelo con estos cortes fáciles de hacer y que están de moda
Tener el cabello largo también es una gran ventaja… si sabes cómo peinarlo. Si estás buscando un cambio de look, puedes apostar por un estilo en tendencia, incluso si tu melena es completamente recta. Este abril de 2026 es el momento perfecto para lucir un estilo aesthetic y verte simplemente hermosa con uno de estos cortes de pelo para mujer.
¿Cuáles son los cortes de pelo de mujer con cabello largo que se ven hermosos?
1. Corte en capas largas suaves
Da movimiento sin perder el largo. De acuerdo con la revista de moda Elle, debes pedir capas sutiles desde abajo para que el cabello no se vea pesado. Para peinarlo, solo marca las puntas con una plancha hacia adentro o déjalo natural con sérum para brillo.Este corte combina perfecto con outfits relajados: jeans rectos, blusas básicas y suéter oversize.
2. Corte recto con puntas pulidas (blunt cut)
Es un corte totalmente recto que se ve limpio y elegante. Solo necesitas alaciar bien el cabello y aplicar aceite para un acabado brillante tipo espejo. Va increíble con looks minimalistas: vestidos lisos, conjuntos monocromáticos o blazers.
3. Corte en “V” sutil
La parte de atrás forma una ligera “V”, lo que estiliza la espalda y hace que el cabello luzca más largo. Péinalo con ondas suaves en medios y puntas o con una coleta alta dejando mechones sueltos. Combina con ropa más femenina como vestidos fluidos o tops ajustados.
4. Corte con fleco tipo cortina (curtain bangs)
Mantienes el largo, pero agregas un fleco abierto que enmarca el rostro. Puedes peinarlo con secadora hacia los lados para dar volumen o dejarlo natural con textura ligera. Va perfecto con outfits aesthetic: faldas, crop tops, cárdigans o prendas vintage.
¿Cómo saber qué tipo de corte de pelo te queda bien según tu tipo de cabello?
Los cortes de pelo para cabello largo que dominaron la primavera-verano de 2025 apostaron por melenas con movimiento y personalidad: estilos gruesos, cortes en capas para cabellos finos y mucho volumen para rizos, según Vogue.
La buena noticia es que esta tendencia sigue más viva que nunca, así que puedes revivirla y llevarla con todo este año.