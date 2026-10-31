Estos son los 4 disfraces más elegidos por niños para Halloween en 2026

Estamos a pocos días de la llegada de una de las fechas más importantes de todas como lo es Halloween, y es que en pocos días, las calles se llenarán de niños que salen a pedir dulces por el vecindario disfrazados de algún personaje en particular. También, se harán muchas fiestas de las cuales serán protagonistas, y tampoco la decoración faltará en los hogares. En este caso, te vamos a compartir cuáles son los cuatro disfraces más elegidos por los niños y que son tendencia.

Para todos aquellos que todavía no están al tanto, el próximo 31 de octubre es cuando se celebra Halloween, pero la decoración ya se empieza a palpitar desde todo este mes, y es que muchos hogares ya están decorados y sin dudas, que uno de los momentos más esperados por los niños es esa noche para que puedan salir a pedir dulces por el vecindario con algún disfraz en particular.

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Por que se deben disfrazar los niños

Hay algunos niños que eligen personajes típicos de películas de terror para disfrazarse durante Halloween, mientras que hay otros que optan por disfraces que son llamativos y son pocos conocidos. Algunos expertos coinciden en que es fundamental que los más pequeños se disfracen durante esta fecha porque estimula su desarrollo psicológico, cognitivo, emocional y social. Por eso, estos serán los cuatro tipos de disfraces elegidos por niños que serán tendencia.

Los 4 disfraces más elegidos por niños en Halloween

Disfraces clásicos reinventados: vampiros, calabazas, esqueletos, brujas, pero con toques de color, accesorios luminosos para que los más pequeños se sientan cómodos

Personajes de series y películas populares: se pueden mezclar con elementos de terror suave para que el disfraz sea divertido y reconocido