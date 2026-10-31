Kunno y Manelyk opinan sobre las idas y vueltas de Bicolor y Bebeshita en La Granja VIP: “No vuelvan a hablar sin una cámara y un micrófono”

Manelyk González propuso a Daniela Alexis “Bebeshita” establecer una condición para sus conversaciones con Kevyn Contreras “Bicolor”: que ambos llevaran micrófono. Durante una charla con Guillermo Kunno Olivo Pérez la granjera relató un nuevo acercamiento del comediante y escuchó los comentarios sobre las idas y vueltas de su relación en La Granja VIP.

¿Qué le aconsejó Manelyk a Bebeshita sobre Bicolor en La Granja VIP?

La conversación comenzó cuando Bebeshita aclaró cómo habían terminado compartiendo cama: “Yo ayer no dormí con él, él se fue a meter a mi cama”. Ante esa explicación, Mane le ofreció intercambiar lugares para dormir: ella ocuparía su cama y Alexis podría descansar en la suite de El Capataz, para evitar que se repitiera el acercamiento que estaba contando.

Sin embargo, la respuesta de su compañera fue que quería hablar con Kevyn. González insistió en su propuesta y también le pidió considerar cómo involucraba a sus amigos en los problemas de pareja: “Entonces no nos hagas odiarlo”, expresó durante el intercambio.

Después planteó otra alternativa: si decidía retomar la relación, podía establecer una regla para las conversaciones entre ambos. “Tú y yo no volvemos a tener una sola plática sin que traigas micrófono”, fue la frase que le sugirió decirle al comediante.

Kevyn “Bicolor” Contreras asegura que la INCERTIDUMBRE le ha generado el impulso de salir de La Granja VIP

Bebeshita cuenta qué ocurrió con Kevyn durante la noche

Alexis explicó que, después de que apagaron las luces, pensó que Bicolor permanecería en su propia cama. Según su relato, minutos más tarde él se acercó y se acostó junto a ella, pese a que le expresó que no quería.

La granjera contó que le recordó la separación y le dijo: “Los amigos no hacen esto”. También reprodujo las palabras que, según ella, recibió del comediante: “Perdóname. Yo te quiero”, además de preguntas sobre si todavía lo quería.

Sin embargo, Bebeshita se enfadó porque aseguró que Kevyn se dio cuenta de que llevaba puesto el micrófono, se lo quitó y volvió a acostarse para continuar con sus halagos a la influencer.