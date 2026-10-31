Las cejas con el marco del rostro y el elemento que más poder tiene para definir la expresión de los ojos. Con el paso del tiempo, el ciclo de crecimiento del vello se ralentiza, lo que suele provocar una pérdida de densidad, por eso debes maquillar diferente a partir de cierta etapa de la vida.

Por ejemplo, después de los 50 años, un mal diseño de cejas, como dejarlas demasiado finas, oscuras o caídas, puede endurecer las facciones y sumar años.

En cambio, maquillar las cejas de forma estratégica aporta un efecto lifting inmediato, levanta el párpado caído y devuelve la frescura al rostro.

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Cómo debes maquillar tus cejas después de los 50 años

Sigue esta rutina sencilla para conseguir un acabado sofisticado y natural en pocos minutos:

Cepillar hacia arriba

Antes de aplicar cualquier producto, usa un cepillo de pestañas limpio para peinar todo el vello hacia arriba. Esto te permitirá ver con claridad dónde están los huecos reales y levantará visualmente la línea del ojo desde el primer momento.

Tutorial de cejas plateadas en cuatro pasos

Definir el arco

El error más común es alargar la colita de la ceja hacia abajo, lo que acentúa los ojos caídos. Identifica el punto más alto de tu arco, rellena ligeramente esa zona superior para acenturar el arco y elevar el párpado. Al llegar al final de la ceja, haz un trazo corto y ligeramente horizontal hacia la sien, nunca apuntando hacia la mejilla.

Crear vellos falsos

Usa un lápiz de cejas microfino o un rotulador con punta de fieltro. En lugar de rellenar la ceja como si fuera un bloque de color, realiza trazos cortos, finos y rápidos en la dirección del crecimiento del vello. Concéntrate en el centro y en la colita dejando el inicio de la ceja muy ligero y difuminado para que no luzca agresivo.

Cómo maquillar las cejas después de los 50

Fijar e iluminar

Termina aplicando un gel fijador con color o transparente, peinando el vello de forma diagonal hacia arriba. Esto mantendrá las cejas en su lugar todo el día y cubrirá las canas rebeldes.

