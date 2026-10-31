Bicarbonato de sodio y azúcar: por qué se recomienda

En el mundo de la limpieza nos podemos encontrar con una gran cantidad de trucos caseros para lograr que la casa luzca de la mejor manera. En este caso vamos a hablar de la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar que se puede preparar en muy poco tiempo.

Noticias Chihuahua del 30 de octubre 2026

La utilización de esta mezcla es para los rincones de la casa y sobre todo en la cocina, que es donde se encuentran los insectos que buscan comida, humedad como así también sitios para esconderse.

¿Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y azúcar?

Para poder ahuyentar a los insectos de tu casa tienes que preparar una mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar. Para poder prepararla debes colocar dos cucharadas de bicarbonato de sodio y dos de azúcar blanca. Ambos ingredientes se mezclan en seco hasta conseguir un polvo uniforme, sin necesidad de agregar agua.

El siguiente paso es poder distribuirla en pequeñas porciones en tapitas o recipientes bajos. A estos los vas a colocar detrás de la heladera, debajo de los muebles de cocina o cerca del tacho de basura, siempre lejos de alimentos, niños y mascotas.

La mezcla funciona porque el azúcar actúa como cebo alimentario y el bicarbonato tiene una acción nociva sobre el organismo de las cucarachas cuando lo ingieren. Cabe destacar que no todas las especies responden de la misma manera.

Por otro lado, se recomienda poder revisar la preparación cada tres o cuatro días y si notas que está húmeda pues debes reemplazarla. Esta frecuencia es una pauta de mantenimiento doméstico, no un plazo de eficacia demostrado científicamente.

Esta es una mezcla que puede funcionar muy bien, para eliminar las cucarachas que son uno de los principales problemas en los hogares. Pon a prueba esta combinación económica que no contiene elementos nocivos para las personas que vive en el hogar.