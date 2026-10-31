Rafael Mercadante asegura que Fernando Lozada les debe un favor tras La Traición en La Granja VIP: “Hay que recordárselo”

Rafael Mercadante aseguró que Fernando Lozada les debe un favor después de lo ocurrido en La Traición de La Granja VIP. Durante una conversación con Julio Camejo y Natalia Alcocer, el conductor insistió en que debían recordárselo a su compañero y preguntó cómo se había decidido la elección que lo mantuvo fuera de la tabla de nominados.

¿Por qué Rafael Mercadante dijo que Fernando Lozada “les debe una”?

“Hay que recordárselo a Fernando. Nos debe una”, expresó Rafa mientras sus compañeros comentaban el recorrido de la Traición en Cadena. Natalia, por su parte, preguntó si habían visto la expresión de Lozada cuando Ivonne Montero lo eligió.

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La dinámica permitió que cada granjero nombrado pasara la decisión al siguiente hasta llegar al último turno. Julio comenzó al escoger a Ivonne; la actriz señaló a Fernando y él eligió a Manelyk González. Finalmente, Mane decidió incorporar a Mario “Mono” Osuna a los nominados, cuando sus opciones eran él y Kunno.

Al repasar esos movimientos, Mercadante volvió a insistir: “Nos debe una, recuérdensela”. Después preguntó si Montero había elegido a Fernando por iniciativa propia. Camejo respondió que había hablado previamente con ella y explicó que, desde su perspectiva, el siguiente paso era previsible: Lozada escogería a Manelyk.

“Fernando iba a salvar a Manelyk y ahí iban a caer en cadenita”, comentó el actor. También sostuvo que no necesitaban pedirle a Fer que la eligiera, pues estaba convencido de que tomaría esa decisión.

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En medio de la conversación sobre ese favor, Julio compartió otra charla que había tenido con Fernando. Según su relato, su compañero le solicitó “una semana donde no me tiren”, y él se comprometió a hablar con el grupo.

“Yo le dije: ‘Okay, yo voy a hablar con la banda’. No le vamos a tirar en una semana”, explicó Camejo. Rafa le preguntó entonces si había consultado esa decisión con ellos.

El actor reconoció que no lo había conversado con Mercadante y argumentó que él se llevaba bien con Lozada. “Tú no le tiras”, le respondió para explicar por qué no lo había incluido en esa plática.

