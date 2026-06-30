Obesidad infantil: 3 estrategias para evitar el sobrepeso
Prevención de la obesidad infantil. Conoce las mejores 3 estrategias para prevenirla y que están probadas por la ciencia.
La obesidad es una enfermedad crónica con probabilidad de recaídas derivada de interacciones complejas entre la genética, la neurobiología, las conductas alimentarias, el acceso a una alimentación saludable, las fuerzas del mercado y el entorno más amplio, según la definición difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La entidad advierte que, en las últimas décadas, la obesidad ha aumentado a nivel mundial debido al hecho de que los países han experimentado un aumento de la seguridad alimentaria, el desarrollo socioeconómico y los cambios en la alimentación, la actividad física y las conductas sociales e individuales, impulsados por la globalización y los sistemas alimentarios industrializados.
¿Qué es la obesidad infantil?
Dentro de los casos de obesidad se han disparado alertas en torno a la obesidad infantil, es decir una enfermedad grave que implica un exceso de grasa corporal desde una edad temprana, según el Instituto Mayo Clinic. Este sobrepeso, explican sus expertos, suele hacer que los niños sean más propensos a padecer otras enfermedades, como la diabetes y la presión arterial alta.
@tupediatra.cb 📌 Obesidad infantil: el enemigo silencioso que crece en casa 🏠⚠️ ¿Sabías que 1 de cada 13 niños en el mundo es obeso? 😨 Y no, no es solo "un par de kilos de más"... estamos hablando de un problema que puede afectar su salud física y emocional de por vida 💔 👀 Lo más preocupante es que este enemigo silencioso se alimenta de pequeños hábitos diarios que muchas veces normalizamos: 🍟 Comidas ultraprocesadas 📱 Horas frente a la pantalla sin moverse 🥤 Bebidas azucaradas todos los días 🚫 Falta de actividad física 🤯 Cero educación nutricional Y las consecuencias son serias: 🩺 Diabetes tipo 2 ❤️ Problemas del corazón 🫁 Dificultades respiratorias 🦴 Dolor en huesos y articulaciones 😔 Baja autoestima, ansiedad y depresión Pero la buena noticia es que ¡podemos prevenirlo! 💪 👨👩👧👦 Empecemos en casa: comamos mejor, juguemos más, apaguemos las pantallas y hablemos de salud con amor. 💬 ¿Crees que los hábitos familiares pueden marcar la diferencia? Te leo en los comentarios 👇 #obesidadinfantil #saludinfantil #hábitossaludables #prevención #niñossaludables #educaciónnutricional #padresconscientes #familiasaludable #enemigosilencioso #stopobesidad #tips #consejos #papá #mamá #mamaprimeriza #niños #niñas #fyp #parati ♬ sonido original - Tu Pediatra Carlos Bada
Desde la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) remarcan que los niños están rodeados de muchas cosas que los llevan fácilmente a comer en exceso y difícilmente a estar activos. Además, advierten que las actividades que implican "tiempo frente a una pantalla" como ver televisión, juegos, mensajes de texto y jugar en la computadora requieren muy poca energía y, a menudo, toman el lugar de la actividad física saludable.
¿Cómo prevenir la obesidad infantil?
En este marco, los expertos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Estados Unidos) recomiendan que a los niños se les hagan exámenes para la obesidad empezando a la edad de 6 años. La idea es poder prevenir el sobrepeso y así evitar problemas de salud graves.
En este punto, un estudio publicado en la revista médica The Lancet da cuentas sobre las acciones más eficaces para implementar en torno a la prevención de la obesidad infantil. “La novedad de este trabajo es que se trata de un paquete de políticas que, en conjunto, bajan el riesgo de sobrepeso y obesidad en la primera infancia”, expresó la doctora Marisa Armeno, pediatra y especialista en nutrición infantil.
Estrategias para evitar el sobrepeso infantil
- Implementación de etiquetado frontal de advertencia: La inclusión de sellos gráficos claros y visibles en los envases de productos con niveles excesivos de azúcares, grasas o sodio ayuda a modificar el entorno de compra alertando de forma directa a los adultos en los comercios. Esto también obliga a las corporaciones alimentarias a reformular sus ingredientes para evitar llevar estas advertencias.
- Regulación de la oferta en entornos escolares: El objetivo es prohibir de manera estricta la venta y promoción de comestibles ultraprocesados o perjudiciales dentro de los establecimientos educativos. La clave está en crear un entorno saludable que debe ser complementado de forma coherente en el hogar.
- Restricción de publicidad dirigida a menores: La medida establece límites estrictos al marketing de alimentos de baja calidad nutricional orientado específicamente al público infantil en medios y pantallas. Los expertos entienden que el control de estos estímulos es crucial para evitar que los niños se expongan masivamente a campañas comerciales que fomentan el consumo por ansiedad o en "piloto automático".