Obesidad infantil: 3 estrategias para evitar el sobrepeso

La obesidad es una enfermedad crónica con probabilidad de recaídas derivada de interacciones complejas entre la genética, la neurobiología, las conductas alimentarias, el acceso a una alimentación saludable, las fuerzas del mercado y el entorno más amplio, según la definición difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La entidad advierte que, en las últimas décadas, la obesidad ha aumentado a nivel mundial debido al hecho de que los países han experimentado un aumento de la seguridad alimentaria, el desarrollo socioeconómico y los cambios en la alimentación, la actividad física y las conductas sociales e individuales, impulsados por la globalización y los sistemas alimentarios industrializados.

¿Qué es la obesidad infantil?

Dentro de los casos de obesidad se han disparado alertas en torno a la obesidad infantil, es decir una enfermedad grave que implica un exceso de grasa corporal desde una edad temprana, según el Instituto Mayo Clinic. Este sobrepeso, explican sus expertos, suele hacer que los niños sean más propensos a padecer otras enfermedades, como la diabetes y la presión arterial alta.

Desde la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) remarcan que los niños están rodeados de muchas cosas que los llevan fácilmente a comer en exceso y difícilmente a estar activos. Además, advierten que las actividades que implican "tiempo frente a una pantalla" como ver televisión, juegos, mensajes de texto y jugar en la computadora requieren muy poca energía y, a menudo, toman el lugar de la actividad física saludable.

¿Cómo prevenir la obesidad infantil?

En este marco, los expertos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Estados Unidos) recomiendan que a los niños se les hagan exámenes para la obesidad empezando a la edad de 6 años. La idea es poder prevenir el sobrepeso y así evitar problemas de salud graves.

En este punto, un estudio publicado en la revista médica The Lancet da cuentas sobre las acciones más eficaces para implementar en torno a la prevención de la obesidad infantil. “La novedad de este trabajo es que se trata de un paquete de políticas que, en conjunto, bajan el riesgo de sobrepeso y obesidad en la primera infancia”, expresó la doctora Marisa Armeno, pediatra y especialista en nutrición infantil.

Estrategias para evitar el sobrepeso infantil