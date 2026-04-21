En el mercado hay varias opciones de lavabo y sus diferentes componentes, como lo son los manerales y los grifos, de los cuales 4 harán tu baño más elegante y caro. Pero en los últimos años ha tomado mucha fuerza los que instalan afuera de este espacio, que tiene como objetivo verse aesthetic y así tener más metros en la casa.

El lavabo lo puedes ubicar desde un rinconcito afuera del baño y en el dormitorio o hasta en el vestidor, según un artículo de la Revista Interiores. No obstante, es preciso mencionar que para ello se debe tomar en cuenta la instalación de tuberías, por lo que si piensas remodelar tu hogar e instalarlo en otra zona, sería un gran gasto, pero estás a tiempo si todavía estás en planes de construir. Conoce las 7 ideas de los manerales que se ven minimalistas y duran mucho.

Las ideas de lavabo afuera del baño

1. Rinconcito de pasillo: El rincón del pasillo puedes transformarlo e instalar un pequeño lavabo si es que en el baño no cuentas con mucho espacio. Una de las opciones es un colgante, para así ganar metros en la parte de abajo.

4 ideas aesthetic para poner el lavabo afuera del baño y hacer más espacio en tu casa|Pinterest

2. Dormitorio: Se puede instalar un lavabo en la habitación, para asimilar a las suites de hoteles. Es una gran opción, sobre todo para lavarse la cara cuando recién se levanta.

4 ideas aesthetic para poner el lavabo afuera del baño y hacer más espacio en tu casa|Pinterest

3. Tipo quinta: Si cuentas con un patio grande, puedes hacer baños tanto para hombres como para mujeres e instalar los lavabos afuera, para asimilarlos al de las quintas o salones de fiestas. Una buena idea para cuando tengas visitas.

4 ideas aesthetic para poner el lavabo afuera del baño y hacer más espacio en tu casa|Pinterest

4. Natural o rústico: Este tipo de lavabos se puede instalar a pie de la entrada del jardín o patio. Puedes elegir varias opciones, como base de madera y que el recipiente sea tipo bowl de piedra. Este espacio será de gran ayuda, sobre todo para que la familia se lave las manos antes de ingresar al interior de la casa.