Los manerales son piezas fundamentales en el baño, ya que se encuentran tanto en el lavabo como en la ducha, pues son las manijas o perillas que se utilizan para abrir y cerrar el flujo de agua, ya sea caliente o fría. La mayoría tiene 2, pero últimamente en el mercado hay llaves que solo tienen una, que hacen ver este espacio minimalista. Conoce la nueva tendencia del área de baño que reemplazará a las mamparas.

La mayoría de los manerales son resistentes debido a que son fabricados con materiales aptos para la corrosión y al uso diario. Cabe destacar que este tipo de perilla es la parte bonita del lavabo, pues cubre el cartucho que se encarga de abrir y cerrar la llave. Estas son las 4 ideas para reemplazar el bote de basura de tu baño por opciones más aesthetics.

Los diseños de manerales de lavabo de baño

1. Individual: En este tipo de grifos solo lleva un maneral, en comparación con los tradicionales que en la mayoría usan 2. La llave puede abrir hacia arriba o a un costado.

7 diseños de los manerales del lavabo de tu baño que se ven minimalistas y duran mucho|Pinterest

2. Botón temporizador: Podría considerarse un maneral, pero este no gira como la mayoría, sino que se presiona para que comience a salir el agua por algunos segundos.

7 diseños de los manerales del lavabo de tu baño que se ven minimalistas y duran mucho|Pinterest

3. Tipo ducha: Este grifo va empotrado y su maneral a un costado, simulando ser la llave de una regadera.

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4. Pedal: Podría ser uno de los manerales más higiénicos, ya que no lo tocarás con la mano, sino con el pie, simulando los pedales de un coche.

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5. Monomando: Este grifo es uno de los más elegantes debido a sus acabados en cromo. Su maneral se le conoce como monomando, ya que es solo una llave.

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6. Tipo industrial: Los manerales de este grifo se asimilan a las llaves antiguas de las tuberías de gas para cerrar el paso general. Sin duda, le dará un toque vintage a tu baño.

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7. Mariposa:Otro de los manerales vintage, sobre todo porque la tubería de cobre, que no es muy común en los nuevos diseños, queda al descubierto y funge como el grifo.