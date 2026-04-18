En el mercado hay 2 tipos de grifos que sobresalen: monomando y duomando. El primero de ellos es de los más comunes y fáciles de usar, ya que con una llave controlan la temperatura y regulan la cantidad de agua. Mientras que el segundo tiene un par de manijas separadas, lo que los diferencia son sus acabados, como lo son estos 4 diseños para que tu baño se vea elegante y caro. Conoce los manerales de los lavabos que se ven minimalistas y duran mucho.

De acuerdo con un artículo del portal Interceramic, se recomienda elegir los grifos de lavabos acorde al diseño del baño. Por ejemplo, si es moderno, lo ideal es uno de líneas simples y minimalistas, mientras que si es clásico y tradicional, uno con detalles y formas más elaboradas es la mejor opción. Estas son las 4 ideas para reemplazar el bote de la basura por opciones más aesthetics.

Los grifos que harán ver tu baño elegante y caro

1. Extensibles: Este tipo de grifos es muy popular en Estados Unidos y, si bien se recomienda tenerlos en la cocina, también son aptos para el lavabo del baño, ya que son muy fáciles de usar y sobre todo llegan a lugares donde otros no pueden.

4 diseños de grifos para lavabos que harán ver tu baño elegante y caro|Pinterest

2. Empotrado: Uno de los grifos que marcan tendencia en los últimos años y que cada día va ganando terreno en el diseño de interiores. Lo anterior, ya que hará que tu baño luzca un espacio limpio, moderno y práctico, así como elegante y caro.

4 diseños de grifos para lavabos que harán ver tu baño elegante y caro|Pinterest

3. Cuello alto: Uno de los puntos a favor de este grifo es que ya no salpicarás agua afuera del lavabo, debido a que tendrás suficiente espacio para lavarte las manos, la cara o el cabello. Asegúrate de que el acabado sea en cromo o un tono oscuro para que combine con el estilo moderno de tu baño.

4 diseños de grifos para lavabos que harán ver tu baño elegante y caro|Pinterest

4. Temporizador: La característica de este grifo es que funciona al presionar un botón, que tiene la finalidad de controlar el agua que se va a utilizar y así evitar desperdiciarla, lo que significaría un ahorro significativo.