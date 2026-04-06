4 ideas de decoración para tu oficina para atraer paz y tranquilidad, según el Feng Shui
Tener un espacio de trabajo que refleje armonía es casi tan importante como la decoración que pones en tu hogar y existen métodos muy fáciles para lograrlo.
La oficina es uno de los lugares donde pasamos la mayoría del tiempo, incluso a veces más que en la casa. Es por esto que resulta imprescindible procurar que este lugar se sienta cómodo y aliente a la productividad, todo mientras atrae cosas positivas a tu vida, lo cual es perfectamente posible de conseguir solo recurriendo a sencillas ideas de decoración inspiradas en el Feng Shui.
¿Cómo ordenar una oficina para tener buena suerte? Tips de decoración que son infalibles
- Coloca tu escritorio en diagonal a la puerta. Si tienes un área designada especialmente para ti y puedes hacer cambios en la organización de los muebles, entonces empieza con el escritorio y ponlo en diagonal hacia la puerta principal. De acuerdo con el sitio especializado Clear Space Living, esto se conoce como "posición de mando" y permite tener una visión clara de todo lo que pasa alrededor.
- Pon plantas pequeñas. Aunque existen oficinas en las que no está permitido tener plantas muy grandes, siempre se puede confiar en las macetas pequeñas que parecen decoración minimalista y llaman a la fortuna. Lo ideal es elegir especies que sobrevivan en espacios cerrados y con poca luz natural, como las suculentas o el pothus, que además son fáciles de cuidar.
- Mantén la organización de tu oficina todos los días. Teniendo en cuenta que las jornadas de trabajo suelen tornarse estresantes en ciertos momentos, este efecto podría aumentar considerablemente si hay un desorden en tu oficina. Un artículo de Unique Feng Shui explica que es de mala suerte tener muchos papeles y artículos desorganizados en el escritorio porque se bloquea la energía positiva.
- Quita objetos rotos que no uses. Siguiendo con la idea de que para el Feng Shui el orden es primordial para atraer la buena suerte en la oficina, hay que evitar que las cosas inservibles se acumulen. Esto incluye quitar artículos de oficina, decoración que se cayó y hasta papeles que no volverán a usarse.