Las manualidades DIY con materiales reciclados son una forma sencilla de darle una nueva vida a objetos que normalmente terminan en la basura. Botellas de plástico y latas que ya no usas pueden convertirse en bonitas macetas para decorar diferentes espacios del hogar.

Por eso, si buscas una idea fácil para reutilizar materiales, puedes crear macetas colgantes con botellas y latas recicladas. Con algunos materiales básicos y un poco de creatividad, podrás transformar estos recipientes en originales adornos para colocar plantas pequeñas.

Manualidades DIY: 4 ideas de macetas colgantes con botellas y latas que ya no usas

Estas ideas de macetas recicladas DIY pueden adaptarse a diferentes estilos de decoración. Además, puedes pintarlas, agregarles detalles o conservar parte de su apariencia original para conseguir un resultado creativo y personalizado.

Maceta colgante con una botella de plástico: Una botella de plástico puede convertirse en una maceta colgante fácil y económica. Solo necesitas cortarla por la mitad, hacer algunos orificios en la parte inferior para permitir el drenaje y decorarla como más te guste. Después, realiza pequeños agujeros en los costados para colocar una cuerda resistente. Puedes pintar la botella o cubrirla con materiales decorativos para crear una maceta reciclada personalizada.

Puedes hacer macetas colgantes DIY para plantas específicas, como la Potus.|(ESPECIAL/IA) Lata reciclada con cuerda de yute: Las latas de alimentos también pueden transformarse en macetas colgantes para plantas pequeñas. Antes de utilizarlas, lava muy bien el recipiente y revisa que no tenga bordes filosos que puedan provocar accidentes. Una vez lista, puedes cubrir la lata con cuerda de yute, pintura o tela. Después, coloca una cuerda en los costados para poder colgarla y agrega una planta que no necesite demasiado espacio para crecer.

Aprende a decorar con estas ideas de macetas colgantes DIY. |(IA) Botella de plástico convertida en jardín vertica: Si tienes varias botellas en casa, puedes aprovecharlas para crear un pequeño jardín vertical reciclado. Coloca las botellas de forma horizontal y realiza una abertura en uno de sus lados para introducir la tierra y la planta. Después, sujétalas a una pared, reja o estructura resistente utilizando cuerda. Esta idea permite aprovechar espacios pequeños y crear una decoración con plantas recicladas y original.

Ideas de macetas colgantes DIY que puedes juntar en un jardín vertical.|(IA) Macetas colgantes con latas pintadas: Otra opción consiste en reunir varias latas del mismo tamaño y convertirlas en un conjunto de macetas colgantes. Puedes pintarlas con diferentes colores o utilizar un mismo tono para conseguir una decoración más uniforme. Haz los orificios necesarios para el drenaje y coloca una cuerda resistente en cada recipiente. Al final, tendrás un jardín colgante hecho con materiales reciclados que puedes colocar en un balcón, patio o terraza.

Cómo crear macetas colgantes DIY: mira estas ideas de latas pintadas.|(IA)

¿Qué plantas puedes colocar en estas macetas recicladas?

Las plantas pequeñas y de poco peso son una buena alternativa para este tipo de manualidades. Puedes utilizar algunas suculentas, cactus pequeños, plantas aromáticas o especies que se adapten bien al espacio disponible.

Antes de elegir una planta, revisa cuánto sol, agua y espacio necesita. De esta manera, tus macetas colgantes DIY no solo tendrán una función decorativa, también podrán ofrecer un ambiente adecuado para que las plantas crezcan.