El cinturón es uno de los accesorios que puede realzar los outfits de mujer, pero no todos cumplen con la misma función, ya que algunos ayudan a marcar la cintura, crear cortes visuales y otros solo como estética. Por ello, traemos para ti estas 4 ideas que se ven hermosas en la oficina. Así puedes reciclar tus prendas viejas que ya no ueses y convertirlas en organizadores colgantes para baño.

La clave para elegir el mejor cinturón es que debes identificar cuál se adapta mejor a tu cuerpo, el estilo que quieres reflejar y la ocasión, que en este caso será para llevar al trabajo. De acuerdo con un artículo del portal Coppel, este accesorio en la oficina aporta orden visual y proyecta seguridad. Estas son las 4 ideas para reciclar ropa vieja y transformarla en decoración para baño sin usar máquina de coser.

Estas son las ideas de outfits con cinturón

1. Blazer con cinturón: Combina un blazer negro, gris o beige con un cinturón para marcar tu silueta. Lo puedes llevar con pantalón de vestir y tacones. Sin duda, un outfit muy formal para llevar a la oficina.

4 ideas de outfits para mujer con cinturón que se ven hermoso en la oficina|Pinterest

2. Falda midi con cinturón: Este tipo de falda que llega a la altura del tobillo es una buena opción, ya que es un look femenino y profesional. El accesorio del cinto marca la cintura y puedes elegir colores neutros, para que se vea elegante.

4 ideas de outfits para mujer con cinturón que se ven hermosos en la oficina|Pinterest

3. Pantalón de tiro alto con cinturón: El secreto para que este outfit destaque sobre los demás es que el cinturón resalte; es decir, puedes elegir hebillas doradas o que llamen la atención. Para conjuntarlo, una blusa básica en la parte de arriba.

4 ideas de outfits para mujer con cinturón que se ven hermosos en la oficina|Pinterest

4. Vestido camisero: Una buena opción para llevar a la oficina, sobre todo en esta temporada cuando los días son demasiado calurosos. Puedes elegir el vestido en tonos neutros para lucir cómoda, pero sin perder la elegancia.